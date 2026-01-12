Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'

Influenciadora foi até o condomínio da cantora depois de perder contato pelas redes e pediu respeito ao momento delicado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:56

Tati chorou ao falar da separação
Tati chorou ao falar da separação Crédito: Reprodução

O fim do noivado entre Tati Dias e Lauana Prado ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira (12), após a divulgação de mensagens que mostram a influenciadora tentando contato direto com a cantora depois de ter sido bloqueada no Instagram.

Prints que viralizaram indicam que o perfil de Lauana passou a aparecer como “usuário do Instagram”, sinal de bloqueio. Na mesma conversa, Tati avisa que estava na porta do condomínio da sertaneja tentando falar pessoalmente com a ex-noiva. Na mensagem, ela escreveu: “Eu tô na porta do seu condomínio porque você me bloqueou pra entrar. Te esperando para a gente conversar. A gente tá no sol. Queria muito poder falar com você”.

Lauana Prado

Lauana Prado por Reprodução | Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
A cantora Lauana Prado se emociona ao falar sobre pouso de emergência por Reprodução/Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
A cantora Lauana Prado se emociona ao falar sobre pouso de emergência por Reprodução/Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
Lauana Prado por Reprodução | Instagram
1 de 8
Lauana Prado por Reprodução | Instagram

Poucas horas depois, Tati Dias apareceu emocionada em seus stories para falar pela primeira vez sobre o término. Ela explicou por que demorou a se pronunciar e pediu respeito ao momento. “Demorei para aparecer aqui porque a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas da internet e da vida real. Não tenho o que falar, não tenho que explicar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitarmos a decisão de ir embora. Eu quero pedir do fundo, do coração, assim mesmo, as pessoas que se importavam com a gente, por favor, só respeitem esse espaço”, disse.

Leia mais

Imagem - Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

Imagem - Neymar Pai cria sorveteria exclusiva dentro da mansão em Mangaratiba; motivo surpreende

Neymar Pai cria sorveteria exclusiva dentro da mansão em Mangaratiba; motivo surpreende

Imagem - Jesus mudou de signo quando ressuscitou?

Jesus mudou de signo quando ressuscitou?

Em outro trecho do desabafo, a influenciadora reforçou que não pretende continuar falando sobre o assunto. “Falando o que vocês estão falando, não adianta, nada mais adianta. É a última vez que venho aqui falar sobre esse assunto porque preciso encontrar uma forma de continuar a minha vida. E preciso que vocês ajudem. Se vocês sentem qualquer carinho por mim, pela Lauana, não sei como está pra ela, me ajudem. Não tenho mais nada para falar sobre o assunto. Espero que ele passe, que ele desapareça e que a gente consiga encontrar paz e seguir a vida”, completou.

Leia mais

Imagem - Por que Donald Trump tem a pele laranja? Especialistas explicam

Por que Donald Trump tem a pele laranja? Especialistas explicam

Imagem - Perdeu o Globo de Ouro 2026? Veja todos os vencedores

Perdeu o Globo de Ouro 2026? Veja todos os vencedores

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (12 de janeiro) anuncia: grande bênção chegará na vida de 3 signos

Anjo da Guarda desta segunda (12 de janeiro) anuncia: grande bênção chegará na vida de 3 signos

O término foi anunciado por Lauana Prado no domingo (11), em um comunicado publicado nos stories. A cantora escreveu: “Em respeito a todas as pessoas que acompanham minha vida e torcem pela minha felicidade, quero compartilhar que eu e a Tatiana Dias decidimos seguir caminhos diferentes”. No texto, ela também afirmou: “A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda. Mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas. E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão”.

Lauana encerrou o comunicado dizendo: “Desejo à Tati toda a felicidade do mundo, que ela realize cada sonho e encontre tudo o que merece nessa nova fase. Peço, de coração, que respeitem nosso momento, nosso espaço e a delicadeza dessa decisão”.

O relacionamento entre Lauana Prado e Tati Dias havia sido assumido publicamente em 2024, e o pedido de casamento aconteceu em junho do ano passado, durante uma viagem pela Bahia.

Tags:

Lauana Prado

Mais recentes

Imagem - Por que é um erro usar pasta de dentes que promete matar todas as bactérias nos dentes

Por que é um erro usar pasta de dentes que promete matar todas as bactérias nos dentes
Imagem - Participante desiste do BBB 26 momentos antes da estreia; veja quem foi

Participante desiste do BBB 26 momentos antes da estreia; veja quem foi
Imagem - BBB 26: todos os homens negros foram eliminados em votação da Casa de Vidro

BBB 26: todos os homens negros foram eliminados em votação da Casa de Vidro

MAIS LIDAS

Imagem - Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou
01

Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou

Imagem - Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa
02

Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa
04

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa