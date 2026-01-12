SEPARADAS

Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'

Influenciadora foi até o condomínio da cantora depois de perder contato pelas redes e pediu respeito ao momento delicado

O fim do noivado entre Tati Dias e Lauana Prado ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira (12), após a divulgação de mensagens que mostram a influenciadora tentando contato direto com a cantora depois de ter sido bloqueada no Instagram.

Prints que viralizaram indicam que o perfil de Lauana passou a aparecer como “usuário do Instagram”, sinal de bloqueio. Na mesma conversa, Tati avisa que estava na porta do condomínio da sertaneja tentando falar pessoalmente com a ex-noiva. Na mensagem, ela escreveu: “Eu tô na porta do seu condomínio porque você me bloqueou pra entrar. Te esperando para a gente conversar. A gente tá no sol. Queria muito poder falar com você”.

Poucas horas depois, Tati Dias apareceu emocionada em seus stories para falar pela primeira vez sobre o término. Ela explicou por que demorou a se pronunciar e pediu respeito ao momento. “Demorei para aparecer aqui porque a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas da internet e da vida real. Não tenho o que falar, não tenho que explicar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitarmos a decisão de ir embora. Eu quero pedir do fundo, do coração, assim mesmo, as pessoas que se importavam com a gente, por favor, só respeitem esse espaço”, disse.

Em outro trecho do desabafo, a influenciadora reforçou que não pretende continuar falando sobre o assunto. “Falando o que vocês estão falando, não adianta, nada mais adianta. É a última vez que venho aqui falar sobre esse assunto porque preciso encontrar uma forma de continuar a minha vida. E preciso que vocês ajudem. Se vocês sentem qualquer carinho por mim, pela Lauana, não sei como está pra ela, me ajudem. Não tenho mais nada para falar sobre o assunto. Espero que ele passe, que ele desapareça e que a gente consiga encontrar paz e seguir a vida”, completou.

O término foi anunciado por Lauana Prado no domingo (11), em um comunicado publicado nos stories. A cantora escreveu: “Em respeito a todas as pessoas que acompanham minha vida e torcem pela minha felicidade, quero compartilhar que eu e a Tatiana Dias decidimos seguir caminhos diferentes”. No texto, ela também afirmou: “A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda. Mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas. E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão”.

Lauana encerrou o comunicado dizendo: “Desejo à Tati toda a felicidade do mundo, que ela realize cada sonho e encontre tudo o que merece nessa nova fase. Peço, de coração, que respeitem nosso momento, nosso espaço e a delicadeza dessa decisão”.