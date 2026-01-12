Acesse sua conta
Jesus mudou de signo quando ressuscitou?

Astrologia não considera renascimento espiritual como mudança de mapa astral, dizem especialistas

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Pergunta que mistura fé e astrologia circulou nas redes: se Jesus ressuscitou, teria seu signo “mudado”? Segundo astrólogos, a resposta técnica é não.

Na astrologia, o mapa natal, também chamado de horóscopo, é calculado com base no momento exato de nascimento de uma pessoa: data, hora e local. Esses dados determinam a posição dos planetas e do Sol em um determinado signo, e é isso que define o chamado “signo solar” ou o conjunto de influências básicas da personalidade.

Como o nascimento físico é único e fixo, não existe conceito astrológico padrão que determine que alguém mude de signo após um evento como a morte ou ressurreição. O mapa natal permanece o mesmo, porque ele é ligado exclusivamente ao momento em que a pessoa entrou neste mundo. 

Alguns ramos de astrologia, especialmente os que relacionam mapa astral com temas espirituais ou cármicos, discutem conceitos como renascimento ou ciclos da alma ao longo de diferentes vidas. Nesses casos, há interpretações que vão além do mapa natal comum e podem usar casas astrológicas como a 8ª ou os Nodos da Lua para explorar a ideia de “renascimento” ou continuidade da consciência. 

Mesmo assim, isso não muda o signo solar nem “reconfigura” o mapa astral original.

Portanto, do ponto de vista dos especialistas em astrologia, a ressurreição, espiritual ou simbólica, não altera o signo zodiacal de ninguém, inclusive de figuras religiosas ou espirituais. O mapa astrológico de uma pessoa é uma representação fixa do nascimento e não sofre alterações por eventos futuros, incluindo transformações espirituais.

Se a ideia de renascimento for vista como evento simbólico, como muitos fazem em análise psicológica ou espiritual, ela pode ser interpretada de formas diferentes por astrólogos que trabalham com tradições místicas ou evolutivas. Porém, não existe consenso ou base técnica que diga que alguém “muda de signo” após ressuscitar ou transcender a vida física, pois a astrologia tradicional não lida com renascimentos dessa forma. 

E qual o signo de Jesus?

Não existe um signo confirmado de Jesus, porque não há registro histórico confiável da data exata de seu nascimento. A Bíblia não informa dia nem mês, e o 25 de dezembro foi definido séculos depois pela Igreja por motivos simbólicos e litúrgicos, não como uma data factual. Historiadores estimam apenas que ele tenha nascido entre 6 e 4 antes de Cristo, o que não permite calcular um mapa astral real. Por isso, quando alguém associa Jesus a Capricórnio, Peixes ou qualquer outro signo, está fazendo uma interpretação simbólica ou especulativa, não uma afirmação baseada em dados históricos ou astronômicos.

