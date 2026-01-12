ASTROLOGIA

Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

Movimento astral favorece organização, decisões firmes e avanço real na vida

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:43

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A partir de terça, 13 de janeiro, a entrada da Lua em Virgem inaugura um período de mais clareza, foco e reconstrução prática para alguns signos do zodíaco. Diferente de fases marcadas por improviso ou emoção excessiva, esse trânsito traz uma energia de organização, disciplina e escolhas conscientes. Para três signos em especial, o momento marca o início de uma etapa mais forte, produtiva e transformadora.

A influência de Virgem atua como uma limpeza de excessos. É quando prioridades ficam mais claras, hábitos passam por revisão e decisões deixam de ser adiadas. O céu favorece quem assume responsabilidade pela própria vida e se compromete com mudanças reais.

Gêmeos

Gêmeos entra em um período de maior lucidez. A mente, que costuma se dividir em muitas direções, ganha foco. Projetos que estavam travados começam a avançar porque o signo passa a enxergar o que realmente importa. É uma fase ideal para organizar a rotina, tomar decisões importantes e colocar planos em prática com mais constância.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Libra

Para Libra, a Lua em Virgem traz equilíbrio de forma concreta. O signo começa a perceber o que sustenta de verdade sua estabilidade emocional e prática. Pequenos ajustes no dia a dia fazem uma diferença enorme. Ao organizar relações, hábitos e escolhas, Libra recupera segurança e abre espaço para oportunidades mais alinhadas com o que deseja.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Sagitário

Sagitário entra em uma fase em que entusiasmo passa a virar resultado. A energia do período pede mais disciplina e atenção aos detalhes, algo que nem sempre é natural para o signo, mas que agora se torna o grande diferencial. Quando Sagitário assume compromissos e mantém o foco, portas importantes se abrem, principalmente no trabalho e em projetos de longo prazo.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5