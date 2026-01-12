Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:43
A partir de terça, 13 de janeiro, a entrada da Lua em Virgem inaugura um período de mais clareza, foco e reconstrução prática para alguns signos do zodíaco. Diferente de fases marcadas por improviso ou emoção excessiva, esse trânsito traz uma energia de organização, disciplina e escolhas conscientes. Para três signos em especial, o momento marca o início de uma etapa mais forte, produtiva e transformadora.
A influência de Virgem atua como uma limpeza de excessos. É quando prioridades ficam mais claras, hábitos passam por revisão e decisões deixam de ser adiadas. O céu favorece quem assume responsabilidade pela própria vida e se compromete com mudanças reais.
Gêmeos
Gêmeos entra em um período de maior lucidez. A mente, que costuma se dividir em muitas direções, ganha foco. Projetos que estavam travados começam a avançar porque o signo passa a enxergar o que realmente importa. É uma fase ideal para organizar a rotina, tomar decisões importantes e colocar planos em prática com mais constância.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Libra
Para Libra, a Lua em Virgem traz equilíbrio de forma concreta. O signo começa a perceber o que sustenta de verdade sua estabilidade emocional e prática. Pequenos ajustes no dia a dia fazem uma diferença enorme. Ao organizar relações, hábitos e escolhas, Libra recupera segurança e abre espaço para oportunidades mais alinhadas com o que deseja.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Sagitário
Sagitário entra em uma fase em que entusiasmo passa a virar resultado. A energia do período pede mais disciplina e atenção aos detalhes, algo que nem sempre é natural para o signo, mas que agora se torna o grande diferencial. Quando Sagitário assume compromissos e mantém o foco, portas importantes se abrem, principalmente no trabalho e em projetos de longo prazo.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Essa nova fase não promete milagres instantâneos, mas entrega algo ainda mais valioso, a chance de construir uma vida melhor de forma sólida. Para esses três signos, o céu sinaliza que quem se organiza, se compromete e age com consciência entra, sim, em uma era mais forte, segura e promissora.