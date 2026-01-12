Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

Movimento astral favorece organização, decisões firmes e avanço real na vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:43

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A partir de terça, 13 de janeiro, a entrada da Lua em Virgem inaugura um período de mais clareza, foco e reconstrução prática para alguns signos do zodíaco. Diferente de fases marcadas por improviso ou emoção excessiva, esse trânsito traz uma energia de organização, disciplina e escolhas conscientes. Para três signos em especial, o momento marca o início de uma etapa mais forte, produtiva e transformadora.

A influência de Virgem atua como uma limpeza de excessos. É quando prioridades ficam mais claras, hábitos passam por revisão e decisões deixam de ser adiadas. O céu favorece quem assume responsabilidade pela própria vida e se compromete com mudanças reais.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo leva o Ivete Clareou para nove cidades em 2026

Ivete Sangalo leva o Ivete Clareou para nove cidades em 2026

Imagem - Jesus mudou de signo quando ressuscitou?

Jesus mudou de signo quando ressuscitou?

Imagem - Áries, Virgem e Capricórnio serão testados pelo Universo hoje (12 de janeiro)

Áries, Virgem e Capricórnio serão testados pelo Universo hoje (12 de janeiro)

Gêmeos

Gêmeos entra em um período de maior lucidez. A mente, que costuma se dividir em muitas direções, ganha foco. Projetos que estavam travados começam a avançar porque o signo passa a enxergar o que realmente importa. É uma fase ideal para organizar a rotina, tomar decisões importantes e colocar planos em prática com mais constância.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Libra

Para Libra, a Lua em Virgem traz equilíbrio de forma concreta. O signo começa a perceber o que sustenta de verdade sua estabilidade emocional e prática. Pequenos ajustes no dia a dia fazem uma diferença enorme. Ao organizar relações, hábitos e escolhas, Libra recupera segurança e abre espaço para oportunidades mais alinhadas com o que deseja.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Sagitário

Sagitário entra em uma fase em que entusiasmo passa a virar resultado. A energia do período pede mais disciplina e atenção aos detalhes, algo que nem sempre é natural para o signo, mas que agora se torna o grande diferencial. Quando Sagitário assume compromissos e mantém o foco, portas importantes se abrem, principalmente no trabalho e em projetos de longo prazo.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Essa nova fase não promete milagres instantâneos, mas entrega algo ainda mais valioso, a chance de construir uma vida melhor de forma sólida. Para esses três signos, o céu sinaliza que quem se organiza, se compromete e age com consciência entra, sim, em uma era mais forte, segura e promissora.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Sem saber falar inglês, Virginia se enrola em salão de beleza em Dubai e paga mais de R$ 4 mil por tratamento errado: 'Desespero'

Sem saber falar inglês, Virginia se enrola em salão de beleza em Dubai e paga mais de R$ 4 mil por tratamento errado: 'Desespero'
Imagem - Ivete Sangalo leva o Ivete Clareou para nove cidades em 2026

Ivete Sangalo leva o Ivete Clareou para nove cidades em 2026
Imagem - Jesus mudou de signo quando ressuscitou?

Jesus mudou de signo quando ressuscitou?

MAIS LIDAS

Imagem - Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou
01

Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou

Imagem - Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa
02

Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa
04

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa