Ivete Sangalo leva o Ivete Clareou para nove cidades em 2026

Turnê de samba retorna em abril e expande projeto que reuniu mais de 50 mil pessoas na estreia

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:02

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ivete Sangalo confirmou a nova temporada do Ivete Clareou em 2026. O projeto volta aos palcos a partir de abril e passa por nove cidades brasileiras ao longo do ano, consolidando o sucesso do show que se transformou em um dos maiores fenômenos do entretenimento em 2025.

A estreia acontece em Florianópolis, no dia 4 de abril, dando início a uma maratona de apresentações que leva o samba comandado por Ivete para diferentes regiões do país. O espetáculo ganhou ainda mais força após reunir cerca de 55 mil pessoas em sua primeira temporada, com mais de 30 horas de show e dezenas de convidados especiais dividindo o palco com a cantora.

A turnê revisita as raízes de Ivete no samba e no pagode, com um repertório que mistura clássicos do gênero, músicas inéditas do projeto e grandes sucessos da carreira da artista. O formato do show inclui palco 360 graus e uma ambientação que homenageia nomes históricos do ritmo, criando uma experiência imersiva para o público.

A nova fase do Ivete Clareou amplia o alcance do projeto, levando o espetáculo para cidades que ainda não haviam recebido o show. A expansão atende a pedidos constantes dos fãs nas redes sociais e marca um momento de consolidação da turnê dentro do calendário musical do país.

SERVIÇO — TURNÊ “IVETE CLAREOU”

04/04 – Florianópolis

18/04 – Recife

01/05 – Rio de Janeiro

22/08 – São Paulo

19/09 – Belo Horizonte

10/10 – Fortaleza

14/11 – Salvador

28/11 – Ribeirão Preto

12/12 – Campinas