Ivete Sangalo leva o Ivete Clareou para nove cidades em 2026

Fernanda Varela
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:02
Ivete Sangalo confirmou a nova temporada do Ivete Clareou em 2026. O projeto volta aos palcos a partir de abril e passa por nove cidades brasileiras ao longo do ano, consolidando o sucesso do show que se transformou em um dos maiores fenômenos do entretenimento em 2025.
A estreia acontece em Florianópolis, no dia 4 de abril, dando início a uma maratona de apresentações que leva o samba comandado por Ivete para diferentes regiões do país. O espetáculo ganhou ainda mais força após reunir cerca de 55 mil pessoas em sua primeira temporada, com mais de 30 horas de show e dezenas de convidados especiais dividindo o palco com a cantora.
Ivete Clareou
A turnê revisita as raízes de Ivete no samba e no pagode, com um repertório que mistura clássicos do gênero, músicas inéditas do projeto e grandes sucessos da carreira da artista. O formato do show inclui palco 360 graus e uma ambientação que homenageia nomes históricos do ritmo, criando uma experiência imersiva para o público.
A nova fase do Ivete Clareou amplia o alcance do projeto, levando o espetáculo para cidades que ainda não haviam recebido o show. A expansão atende a pedidos constantes dos fãs nas redes sociais e marca um momento de consolidação da turnê dentro do calendário musical do país.
SERVIÇO — TURNÊ “IVETE CLAREOU”
04/04 – Florianópolis
18/04 – Recife
01/05 – Rio de Janeiro
22/08 – São Paulo
19/09 – Belo Horizonte
10/10 – Fortaleza
14/11 – Salvador
28/11 – Ribeirão Preto
12/12 – Campinas
Início das vendas: 27/01, no site da Ingresse.