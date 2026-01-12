LUXO

Neymar Pai cria sorveteria exclusiva dentro da mansão em Mangaratiba; motivo surpreende

Espaço inspirado em parque de diversões virou nova atração para os filhos de Neymar durante as férias

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13:24

Sorveteria exclusiva Crédito: Reprodução

A mansão de Neymar em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, ganhou uma nova atração criada especialmente para as crianças da família. Neymar Pai montou uma sorveteria particular dentro da propriedade para os netos Davi, Mavie, Helena e Mel, transformando o local em mais um ponto de lazer dentro do complexo de luxo da casa.

O quiosque funciona em um contêiner todo rosa, com visual lúdico que remete a parques de diversão, inspirado em quiosques de atrações temáticas. A proposta foi criar uma experiência divertida e visualmente encantadora para as crianças, sem que elas precisem sair da mansão.

O espaço ficou pronto poucos dias antes do Natal e desde então vem sendo aproveitado por toda a família. Neymar e Bruna Biancardi também aparecem curtindo o local ao lado dos filhos e de outros parentes durante o período de descanso em Mangaratiba.

A ideia surgiu depois que Neymar Pai se encontrou com o empresário Thiago Ramalho, CEO da Gela Boca, durante um evento esportivo. Na conversa, ele comentou o desejo de ter uma sorveteria dentro da casa de praia para entreter os netos. A proposta foi aceita e colocada em prática em ritmo acelerado.

Todo o projeto foi concluído em apenas cinco dias. Nesse período, a equipe desenvolveu o conceito, montou o quiosque, treinou os funcionários e deixou tudo pronto para funcionamento. A operação envolveu mais de mil quilômetros de deslocamento entre o Paraná e o Rio de Janeiro, além de ajustes feitos em tempo real para garantir a entrega no prazo.

O cardápio é um dos grandes atrativos do espaço. A sorveteria oferece mais de 15 sabores de sorvetes de massa e outras 19 opções entre picolés, açaí, milk-shakes, cones e produtos da linha zero açúcar, garantindo variedade tanto para as crianças quanto para os adultos.