Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: todos os homens negros foram eliminados em votação da Casa de Vidro

Nas redes, muitos internautas passaram a discutir o tema

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:13

Homens das casas de vidro
Homens das casas de vidro Crédito: Reprodução

O resultado da votação das Casas de Vidro do BBB26 chamou atenção nas redes sociais após todos os homens negros que disputavam vagas no reality ficarem de fora. Leandro, representante do Nordeste, Ricardo, do Centro-Oeste, Breno, do Sudeste, e Matheus, do Sul, não avançaram para a próxima fase, o que levou parte do público a levantar questionamentos sobre o perfil dos escolhidos.

Leandro (BBB 26)

Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
1 de 5
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo

Nas redes, muitos internautas passaram a discutir o caso e apontaram racismo no comportamento do público. O debate ganhou força principalmente porque a escolha contrariou diversas enquetes informais feitas por sites e perfis especializados em BBB.

Um dos casos mais comentados foi o de Ricardo, ex bombeiro que participou de um quadro no programa da Eliana, no SBT. Ele aparecia em vantagem em algumas pesquisas na internet, mas acabou não sendo selecionado pelo voto do público.

Leia mais

Imagem - Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'

Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'

Imagem - Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

Imagem - Neymar Pai cria sorveteria exclusiva dentro da mansão em Mangaratiba; motivo surpreende

Neymar Pai cria sorveteria exclusiva dentro da mansão em Mangaratiba; motivo surpreende

Também gerou surpresa a escolha de Marcel, que garantiu uma vaga mesmo após ter informado à produção, poucas horas antes, que pretendia desistir da Casa de Vidro. O episódio chegou a ser citado por Tadeu Schmidt durante uma entrada ao vivo no Esporte Espetacular.

A combinação desses fatores fez com que a votação passasse a ser amplamente debatida nas redes sociais, com parte do público questionando se padrões sociais e preconceitos ainda influenciam escolhas feitas pelo voto popular em realities.  

Tags:

bbb 26 Casa de Vidro

Mais recentes

Imagem - Por que é um erro usar pasta de dentes que promete matar todas as bactérias nos dentes

Por que é um erro usar pasta de dentes que promete matar todas as bactérias nos dentes
Imagem - Participante desiste do BBB 26 momentos antes da estreia; veja quem foi

Participante desiste do BBB 26 momentos antes da estreia; veja quem foi
Imagem - Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'

Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'

MAIS LIDAS

Imagem - Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou
01

Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou

Imagem - Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa
02

Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa
04

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa