BBB 26: todos os homens negros foram eliminados em votação da Casa de Vidro

Nas redes, muitos internautas passaram a discutir o tema

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:13

Homens das casas de vidro Crédito: Reprodução

O resultado da votação das Casas de Vidro do BBB26 chamou atenção nas redes sociais após todos os homens negros que disputavam vagas no reality ficarem de fora. Leandro, representante do Nordeste, Ricardo, do Centro-Oeste, Breno, do Sudeste, e Matheus, do Sul, não avançaram para a próxima fase, o que levou parte do público a levantar questionamentos sobre o perfil dos escolhidos.

Nas redes, muitos internautas passaram a discutir o caso e apontaram racismo no comportamento do público. O debate ganhou força principalmente porque a escolha contrariou diversas enquetes informais feitas por sites e perfis especializados em BBB.

Um dos casos mais comentados foi o de Ricardo, ex bombeiro que participou de um quadro no programa da Eliana, no SBT. Ele aparecia em vantagem em algumas pesquisas na internet, mas acabou não sendo selecionado pelo voto do público.

Também gerou surpresa a escolha de Marcel, que garantiu uma vaga mesmo após ter informado à produção, poucas horas antes, que pretendia desistir da Casa de Vidro. O episódio chegou a ser citado por Tadeu Schmidt durante uma entrada ao vivo no Esporte Espetacular.