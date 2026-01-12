Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wagner Moura cresceu em cidade que desapareceu debaixo d’água no Sertão da Bahia

Ator venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto"

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13:46

Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por
Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto" Crédito: Golden Globes/Reprodução

Wagner Moura fez história ao conquistar, na madrugada desta segunda-feira (12), o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026 por seu trabalho em "O Agente Secreto". A vitória fez crescer a curiosidade dos fãs sobre a vida do baiano, que teve que se mudar ainda na juventude após a cidade onde nasceu desaparecer.

O ator passou a infância em Rodelas, no Sertão da Bahia. O município deixou de existir após ser inundado pela construção da Hidrelétrica de Itaparica, nos anos 1980. Na época, Wagner tinha apenas 11 anos. 

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Divulgação
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura, Zéu Britto e Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
1 de 12
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução

A antiga Rodelas foi submersa, e uma nova cidade, chamada de Nova Rodelas, precisou ser construída para abrigar os moradores expulsos pela água. O episódio marcou o futuro artista, que chegou a ser entrevistado por uma emissora de televisão durante a mudança, com lama no rosto. Anos depois, a imagem viralizou nas redes sociais, já com Wagner reconhecido nacional e internacionalmente.

"Não estava com vontade me mudar não, mas agora que já mudei... É legal, melhor que aqui. Não, nem tudo... Porque aqui é o lugar que a gente brinca, sempre se diverte, já tem as coisas tudo, que a gente já sabe tudo. Lá é tudo estranho para a gente. Aqui a gente joga bola e brinca de se esconder", disse o pequeno Wagner, ao ser perguntado se tinha gostado de se mudar.

Veja outros momentos e trabalhos de Wagner Moura

Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram
Sessão de "Um Julgamento", nova peça de Wagner Moura com sessões em Salvador por Reprodução/Instagram/@caiolirio
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução / Redes sociais
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador por Reprodução/Instagram
Wagner Moura por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Ingressos para peça de Wagner Moura começam a ser vendidos nesta quarta (24) por Elias Dantas
Wagner Moura por Bob Wolfson/divulgação
Homem do sombreiro performou ao lado de Wagner Moura e Daniela Mercury em manifestação em Salvador por Reprodução / Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Ato no Cristo por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura por Victor Juca
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
A pousada Pretoca foi o local escolhido por Lázaro Ramos e Wagner Moura para uns dias de descanso na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Vladmir, Sáadia Lima e Wagner Moura por redes sociais/reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Fernanda Torres em Saneamento Básico por DivulgaçÃO
Carlinhos Brown e Wagner Moura por Mariana Guimarães/Reprodução
Wagner Moura em cena de Praia do Futuro por Reprodução
Motorista tira selfie com Vladmir Brichta e Wagner Moura por Reprodução / Redes Sociais
Felipe Ricca, Wagner Moura e Vladimir Brichta por Reprodução
Wager Moura na CCXP 24 por Reprodução
Wagner Moura e Sandra Oh estarão na CCXP por Shuterstock
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura e filho por Redes sociais
Wagner Moura e amigos por Redes sociais
Wagner Moura por Redes sociais
Wagner Moura e Fernanda Cândido por Divulgação
Wagner Moura ensina americanos a sambar por Reprodução
Wagner Moura, Vanessa Cardoso e Humberto Carrão por Reprodução
Wagner Moura, Selton Mello e Humberto Carrão por Redes sociais
Wagner Moura e Lázaro Ramos por O Paí Ó / Globo Filmes
Wagner Moura estrá no filme dirigido por Alex garland por divulgação
Ator Wagner Moura fala em podcast sobre o amor pelo Vitória por Reprodução
Wagner Moura, Mariana Ximenes e Rodrigo Freire por Reprodução / Redes sociais
"Guerra Civil", filme com Wagner Moura, lidera bilheteria em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos por Divulgação/A24
Wagner Moura no The View por Reprodução
Pôster de Guerra Civil com Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Whoopi Goldberg por Redes sociais
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
Wagner Moura recebe faixa-marrom de jiu-jitsu e é parabenizado por mestre das celebridades de Hollywood por Reprodução
1 de 67
Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram

Ele voltou a falar sobre a cidade em outras entrevistas anos depois, quando já era um ator consagrado. "[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos, mas eu fico sem querer ir porque é outra cidade, e eu tenho medo de apagar aquela memoria tão boa que eu tenho dali", comentou, em entrevista a Amaury Jr. em 2011.

Dez anos depois, falou mais uma vez sobre a infância, dessa vez em conversa durante o programa "Papo de Segunda", da GNT. "Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador. Do que vi, do que vivi, do que vi de produção cultural, de produção artística em Salvador, de estar ali naquela cidade com aquelas pessoas, né?", falou, em novembro de 2021.

Leia mais

Imagem - Quem é a esposa de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado, que fez rara aparição com o ator no Globo de Ouro

Quem é a esposa de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado, que fez rara aparição com o ator no Globo de Ouro

Imagem - Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Imagem - Reação de ator que perdeu para Wagner Moura no Globo de Ouro é detonada: 'Podre demais'; VÍDEO

Reação de ator que perdeu para Wagner Moura no Globo de Ouro é detonada: 'Podre demais'; VÍDEO

"Isso, para mim, é muito importante. Quando digo que sou lá fora um ator interessante para eles porque sou de Salvador, tenho total clareza disso. Não faz sentido querer trabalhar lá e querer ser um cara igual àqueles caras lá".

Natural de Salvador, Wagner retornou à capital baiana ainda jovem e iniciou a carreira no teatro. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia e, aos 16 anos, já atuava nos palcos. O reconhecimento começou a ganhar força em 1997, quando recebeu o prêmio Revelação no Prêmio Braskem de Teatro pela peça "Abismo de Rosas".

A projeção nacional veio nos anos 2000, especialmente com o espetáculo "A Máquina", de João Falcão, em que atuou ao lado de Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. 

Em 2007, ele interpretou o personagem "Boca" no filme "Ó Paí, Ó", que foi gravado no Pelourinho, em Salvador, e protagonizado por Lázaro Ramos. Os artistas são amigos de longa data e voltaram a ser parceiros em diversos projetos. O marido de Taís Araújo, inclusive, parabenizou o conterrâneo pela vitória no Globo de Ouro.

Tags:

Bahia Água Wagner Moura O Agente Secreto Globo de Ouro Agente Secreto

Mais recentes

Imagem - Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'

Ex-noiva vai até porta da casa de Lauana Prado após separação, faz apelo e chora: 'Nada mais adianta'
Imagem - Sem saber falar inglês, Virginia se enrola em salão de beleza em Dubai e paga mais de R$ 4 mil por tratamento errado: 'Desespero'

Sem saber falar inglês, Virginia se enrola em salão de beleza em Dubai e paga mais de R$ 4 mil por tratamento errado: 'Desespero'
Imagem - Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

Três signos entram em uma fase poderosa com a Lua em Virgem

MAIS LIDAS

Imagem - Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou
01

Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou

Imagem - Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa
02

Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa
04

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa