Reação de ator que perdeu para Wagner Moura no Globo de Ouro é detonada: 'Podre demais'; VÍDEO

Baiano venceu a categoria Melhor Ator em Filme de Drama

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:26

Momento em que Wagner Moura é anunciado como Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026 Crédito: Reprodução

Wagner Moura fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a categoria Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro. O baiano conquistou o prêmio na madrugada desta segunda-feira (12), derrotando os outros cinco artistas que concorriam ao troféu. O momento do anúncio, aliás, viralizou não apenas pelo feito incrível de Wagner, mas também pela reação de um de seus 'rivais'.

O ator disputava o prêmio com Joel Edgerton (Sonhos de trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do desconhecido). Durante o anúncio do vencedor, chamou a atenção a expressão facial que Oscar Isaac fez ao ouvir o nome de Wagner Moura.

Nas imagens, o concorrente guatemalteco-americano demora alguns segundos para reagir ao anúncio. Ele só se levanta para aplaudir depois, com o brasileiro já a caminho do palco. O momento logo repercutiu nas redes sociais, e vários internautas detonaram a reação.

"A cara do Oscar Isaac é impagável; tem que respeitar o maior baiano gostoso do mundo, vocês vão saber o nome dele sim", disse uma pessoa. "Ridícula a reação do Oscar Isaac quando anunciaram o Wagner Moura! Podre demais", escreveu outra. "Achei esquisita, como se ele tivesse pensado 'quem é esse?'", comentou mais uma. "O Oscar Isaac deve ter esquecido que estava sendo gravado", opinou uma quarta.

Outros internautas, porém, defenderam o astro de Frankenstein, afirmando que ele ficou genuinamente surpreso com a vitória do brasileiro. "Oscar Isaac ficou surpreso e depois sorriu. Ele nunca seria desrespeitoso com um colega latino", opinou uma pessoa. "Acho que ele só não associou o nome de primeira ou o anúncio saiu baixo", falou outra. "O Oscar Isaac felizinho pela conquista do Wagner Moura, parem de criar rivalidade entre latinos gostosos, por favor", brincou mais uma.