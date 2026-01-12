Acesse sua conta
Wagner Moura e elenco de O Agente Secreto comemoram Globo de Ouro com roda de samba; VÍDEO

Baiano venceu categoria melhor ator em filme de drama

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:37

Wagner Moura comemora o Globo de Ouro
Wagner Moura comemora o Globo de Ouro Crédito: Reprodução/Instagram

Wagner Moura, Alice Carvalho e outros integrantes do elenco do filme O Agente Secreto comemoraram os prêmios recebidos no Globo de Ouro com uma animada roda de samba e muito gingado. O grupo apareceu se divertindo ao som de Não Deixe o Samba Morrer, de Alcione.

Imagens da festa foram compartilhadas na manhã desta segunda-feira (12) pelo diretor do longa, Kleber Mendonça Filho. No vídeo, o artista baiano, que venceu a categoria melhor ator em filme de drama, aparece sambando bastante no centro de uma roda, com os colegas ao redor do seu troféu, colocado no chão do salão.

Wagner fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a ganhar a categoria. Ele concorria com Joel Edgerton (Sonhos de trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do desconhecido).

Além do prêmio de melhor ator, o longa brasileiro foi o vencedor do melhor filme em língua não-inglesa. A última vez que o Brasil venceu na categoria foi com Central do Brasil, há 27 anos.

Tags:

