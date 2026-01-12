Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é a esposa de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado, que fez rara aparição com o ator no Globo de Ouro

Baiano venceu a categoria Melhor Ator em Filme de Drama por seu trabalho em 'O Agente Secreto'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:30

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado Crédito: Reprodução

A vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026, na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, tem repercutido bastante entre os brasileiros. O baiano conquistou o prêmio na madrugada desta segunda-feira (12), derrotando os outros cinco artistas que concorriam ao troféu. O feito incrível gerou curiosidades dos internautas sobre a vida pessoal do artista, incluindo seu status de relacionamento.

Wagner é casado há 24 anos com a fotógrafa Sandra Delgado. Os dois vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Apesar disso, a baiana já acompanhou o marido em algumas premiações, inclusive no próprio Globo de Ouro. Os dois posaram juntos para fotos no tapete vermelho.

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Divulgação
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura, Zéu Britto e Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução
1 de 12
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado por Reprodução

Pais de três filhos - Bem, de 19 anos, Salvador, de 16, e José, de 15 -, Wagner e Sandra construíram uma longa história juntos. Os dois foram colegas de faculdade em Salvador e em 2017, depois de mais de 15 anos juntos, oficializaram a união. O casal vive atualmente com os filhos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Ela sempre me bota no chão, para que eu veja as coisas de uma maneira mais simples. Eu a amo muito e não penso a minha vida sem ela", se declarou Wagner em uma entrevista em 2015. Ele também já falou sobre a esposa quando participou do programa de Marília Gabriela. "Eu amo muito a San. A gente é parceiro, se joga junto. Fico agoniado de falar dela, porque é a pessoa em quem mais confio, que me ama incondicionalmente. É uma entrega de coração muito verdadeira".

Veja outros momentos e trabalhos de Wagner Moura

Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram
Sessão de "Um Julgamento", nova peça de Wagner Moura com sessões em Salvador por Reprodução/Instagram/@caiolirio
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução / Redes sociais
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador por Reprodução/Instagram
Wagner Moura por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Ingressos para peça de Wagner Moura começam a ser vendidos nesta quarta (24) por Elias Dantas
Wagner Moura por Bob Wolfson/divulgação
Homem do sombreiro performou ao lado de Wagner Moura e Daniela Mercury em manifestação em Salvador por Reprodução / Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Ato no Cristo por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura por Victor Juca
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
A pousada Pretoca foi o local escolhido por Lázaro Ramos e Wagner Moura para uns dias de descanso na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Vladmir, Sáadia Lima e Wagner Moura por redes sociais/reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Fernanda Torres em Saneamento Básico por DivulgaçÃO
Carlinhos Brown e Wagner Moura por Mariana Guimarães/Reprodução
Wagner Moura em cena de Praia do Futuro por Reprodução
Motorista tira selfie com Vladmir Brichta e Wagner Moura por Reprodução / Redes Sociais
Felipe Ricca, Wagner Moura e Vladimir Brichta por Reprodução
Wager Moura na CCXP 24 por Reprodução
Wagner Moura e Sandra Oh estarão na CCXP por Shuterstock
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura e filho por Redes sociais
Wagner Moura e amigos por Redes sociais
Wagner Moura por Redes sociais
Wagner Moura e Fernanda Cândido por Divulgação
Wagner Moura ensina americanos a sambar por Reprodução
Wagner Moura, Vanessa Cardoso e Humberto Carrão por Reprodução
Wagner Moura, Selton Mello e Humberto Carrão por Redes sociais
Wagner Moura e Lázaro Ramos por O Paí Ó / Globo Filmes
Wagner Moura estrá no filme dirigido por Alex garland por divulgação
Ator Wagner Moura fala em podcast sobre o amor pelo Vitória por Reprodução
Wagner Moura, Mariana Ximenes e Rodrigo Freire por Reprodução / Redes sociais
"Guerra Civil", filme com Wagner Moura, lidera bilheteria em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos por Divulgação/A24
Wagner Moura no The View por Reprodução
Pôster de Guerra Civil com Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Whoopi Goldberg por Redes sociais
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
Wagner Moura recebe faixa-marrom de jiu-jitsu e é parabenizado por mestre das celebridades de Hollywood por Reprodução
1 de 67
Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram

Ambos possuem a mesma idade, 49 anos, e são formados em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mas, enquanto o ator trabalha sob os holofotes, a esposa sempre preferiu os bastidores, atrás das câmeras. Como fotógrafa, já fez exposições, material de divulgação de filmes e peças, entre tantos outros trabalhos.

Ela também é jornalista, roteirista e diretora de documentários. Recentemente, escreveu o roteiro da série "Maria e o cangaço", estrelada por Isis Valverde, ao lado de Leticia Simões, Armando Praça e Sergio Machado. San, como é chamada pelos mais próximos, lançou em 2016 o documentário "Terceiro Sinal", retratando o processo criativo de quatro renomados diretores de teatro. O trabalho virou DVD e programa de TV.

Wagner Moura conquistou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro na madrugada desta segunda-feira (12). Ele disputava o prêmio com Joel Edgerton (Sonhos de trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do desconhecido). 

O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, também venceu como Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Leia mais

Imagem - Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Imagem - Reação de ator que perdeu para Wagner Moura no Globo de Ouro é detonada: 'Podre demais'; VÍDEO

Reação de ator que perdeu para Wagner Moura no Globo de Ouro é detonada: 'Podre demais'; VÍDEO

Imagem - Wagner Moura e elenco de O Agente Secreto comemoram Globo de Ouro com roda de samba; VÍDEO

Wagner Moura e elenco de O Agente Secreto comemoram Globo de Ouro com roda de samba; VÍDEO

Tags:

Atores Ator Wagner Moura O Agente Secreto Globo de Ouro Agente Secreto Sandra Delgado

Mais recentes

Imagem - Noé milionário: jornalista compra ilha abandonada e leva animais e árvores para evitar extinção de espécies

Noé milionário: jornalista compra ilha abandonada e leva animais e árvores para evitar extinção de espécies
Imagem - Rico Melquiades revela plano de cirurgia radical para diminuir a própria altura: 'Serrar os ossos da perna'

Rico Melquiades revela plano de cirurgia radical para diminuir a própria altura: 'Serrar os ossos da perna'
Imagem - Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
01

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - 'Prodígio': Jornal francês elogia Endrick após estreia com gol pelo Lyon
02

'Prodígio': Jornal francês elogia Endrick após estreia com gol pelo Lyon

Imagem - Acidente de avião deixa 6 pessoas mortas, incluindo cantor popular
03

Acidente de avião deixa 6 pessoas mortas, incluindo cantor popular

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira