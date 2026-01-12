CASAL

Quem é a esposa de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado, que fez rara aparição com o ator no Globo de Ouro

Baiano venceu a categoria Melhor Ator em Filme de Drama por seu trabalho em 'O Agente Secreto'

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:30

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado Crédito: Reprodução

A vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026, na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, tem repercutido bastante entre os brasileiros. O baiano conquistou o prêmio na madrugada desta segunda-feira (12), derrotando os outros cinco artistas que concorriam ao troféu. O feito incrível gerou curiosidades dos internautas sobre a vida pessoal do artista, incluindo seu status de relacionamento.

Wagner é casado há 24 anos com a fotógrafa Sandra Delgado. Os dois vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Apesar disso, a baiana já acompanhou o marido em algumas premiações, inclusive no próprio Globo de Ouro. Os dois posaram juntos para fotos no tapete vermelho.

Pais de três filhos - Bem, de 19 anos, Salvador, de 16, e José, de 15 -, Wagner e Sandra construíram uma longa história juntos. Os dois foram colegas de faculdade em Salvador e em 2017, depois de mais de 15 anos juntos, oficializaram a união. O casal vive atualmente com os filhos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Ela sempre me bota no chão, para que eu veja as coisas de uma maneira mais simples. Eu a amo muito e não penso a minha vida sem ela", se declarou Wagner em uma entrevista em 2015. Ele também já falou sobre a esposa quando participou do programa de Marília Gabriela. "Eu amo muito a San. A gente é parceiro, se joga junto. Fico agoniado de falar dela, porque é a pessoa em quem mais confio, que me ama incondicionalmente. É uma entrega de coração muito verdadeira".

Ambos possuem a mesma idade, 49 anos, e são formados em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mas, enquanto o ator trabalha sob os holofotes, a esposa sempre preferiu os bastidores, atrás das câmeras. Como fotógrafa, já fez exposições, material de divulgação de filmes e peças, entre tantos outros trabalhos.

Ela também é jornalista, roteirista e diretora de documentários. Recentemente, escreveu o roteiro da série "Maria e o cangaço", estrelada por Isis Valverde, ao lado de Leticia Simões, Armando Praça e Sergio Machado. San, como é chamada pelos mais próximos, lançou em 2016 o documentário "Terceiro Sinal", retratando o processo criativo de quatro renomados diretores de teatro. O trabalho virou DVD e programa de TV.

Wagner Moura conquistou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro na madrugada desta segunda-feira (12). Ele disputava o prêmio com Joel Edgerton (Sonhos de trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do desconhecido).