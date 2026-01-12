Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10:03
Lázaro Ramos fez questão de usar as redes sociais para comemorar a vitória de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026, na madrugada desta segunda-feira (12). O marido de Taís Araújo rasgou elogios ao amigo de longa data, e relembrou as diferentes produções de sucesso que o conterrâneo estrelou até aqui, até conquistar o troféu por seu trabalho em "O Agente Secreto".
"Pois é... 'O baiano tem o molho' e agora tem o Golden Globe. Ter a alegria e a honra de acompanhar o trabalho de Wagner desde a nossa adolescência só faz esse prêmio dele ser ainda mais especial pra mim", iniciou Lázaro.
Lázaro Ramos e Wagner Moura
"Ele tem voado com Agente Secreto, mas nós aqui, do Brasil, já aplaudimos ele tantas vezes: na TV, no teatro, em vários dos filmes que fez. É muito bom ter um irmão de quem você é fã. Parabéns, Waguinho! Voa! Nós te admiramos", completou.
Além do prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, "O Agente Secreto" também foi eleito o Melhor Filme em Língua Não Inglesa. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também concorreu como Melhor Filme de Drama, mas perdeu para "Hamnet: a Vida Antes de Hamlet".