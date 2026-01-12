'IRMÃO'

Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Atores são amigos de longa data e se conheceram na adolescência, em Salvador

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10:03

Wagner Moura e Lázaro Ramos Crédito: Reprodução

Lázaro Ramos fez questão de usar as redes sociais para comemorar a vitória de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026, na madrugada desta segunda-feira (12). O marido de Taís Araújo rasgou elogios ao amigo de longa data, e relembrou as diferentes produções de sucesso que o conterrâneo estrelou até aqui, até conquistar o troféu por seu trabalho em "O Agente Secreto".

"Pois é... 'O baiano tem o molho' e agora tem o Golden Globe. Ter a alegria e a honra de acompanhar o trabalho de Wagner desde a nossa adolescência só faz esse prêmio dele ser ainda mais especial pra mim", iniciou Lázaro.

"Ele tem voado com Agente Secreto, mas nós aqui, do Brasil, já aplaudimos ele tantas vezes: na TV, no teatro, em vários dos filmes que fez. É muito bom ter um irmão de quem você é fã. Parabéns, Waguinho! Voa! Nós te admiramos", completou.