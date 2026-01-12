TV

Participante desiste do BBB 26 momentos antes da estreia; veja quem foi

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12)

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:36

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil Crédito: Globo | Beatriz Damy

O BBB26 começou com uma baixa inesperada. Marcel, escolhido pelo público da Casa de Vidro da Região Sudeste, desistiu de participar do reality antes mesmo de entrar oficialmente na casa. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12) pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, e ainda não foi confirmada pela TV Globo.

Segundo a colunista, Marcel comunicou à produção que não seguiria no confinamento poucas horas antes da estreia. Com isso, a emissora avalia chamar Breno, que disputava a vaga com ele na Casa de Vidro, para ocupar o espaço no Grupo Pipoca.

A desistência acontece um dia depois de Marcel já ter causado apreensão na dinâmica. No domingo (11), ele chegou a anunciar que queria sair da Casa de Vidro, mas voltou atrás e permaneceu após ser advertido ao vivo por Tadeu Schmidt. O apresentador foi direto ao comentar a situação. “Vocês sabem que o processo seletivo é muito sério, deixaram pra trás milhares de candidatos. Não pode ficar com essa brincadeira de agora quero, agora não quero”, afirmou.

Marcel havia sido o mais votado pelo público, com mais de 50% dos votos, garantindo a vaga pelo Sudeste. Mesmo assim, a insegurança voltou a pesar, levando à desistência definitiva horas depois.

Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, Marcel tem 35 anos e é advogado. Começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal e office boy para ajudar a família. Formou-se em Direito aos 23 anos com ajuda de um amigo do pai e hoje atua em um escritório de ações trabalhistas. Recentemente, voltou a morar com a família para cuidar do pai, após a morte da mãe no ano passado.

No material divulgado pelo programa, ele se descrevia como persistente, orgulhoso e pouco disposto a ceder em discussões. “Não sou barraqueiro, mas não gosto de ser mandado”, dizia. Também afirmava que queria ganhar o BBB para retribuir tudo o que o pai fez por ele. “Não fico em cima do muro, me posiciono e falo alto”, completava.