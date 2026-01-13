Acesse sua conta
FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

Réplica do carro do Batman exibida pelo jogador em sua mansão no litoral do Rio chamou atenção após revelação de detalhes sobre o projeto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:40

Batmóvel de Neymar
Batmóvel de Neymar Crédito: Reprodução

A réplica do Batmóvel adquirida por Neymar é muito mais do que um item de decoração ou um carro cenográfico. Inspirado no filme “Batman Begins” (2005), o veículo comprado pelo jogador por cerca de R$ 8,3 milhões é funcional, tem motor, suspensão, direção e estrutura própria, mas não possui autorização para circular em ruas e estradas no Brasil.

Apesar de ser possível dirigir o carro, ele não atende às exigências da legislação de trânsito brasileira, então o craque não pode circular pelas ruas com sua 'máquina'. O Batmóvel não tem setas, retrovisores e outros itens obrigatórios para emplacamento, além de não cumprir normas de segurança exigidas para veículos que trafegam em vias públicas. Por isso, seu uso fica restrito a áreas privadas, como a mansão do jogador, eventos fechados e exposições.

Batmóvel de Neymar

Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
1 de 9
Batmóvel de Neymar por Reprodução

A obra foi construída pelo artista plástico e designer brasileiro Adhemar Cabral, conhecido internacionalmente por criar réplicas funcionais e projetos especiais de veículos de Fórmula 1. O profissional levou cerca de três anos para concluir o Batmóvel de Neymar, em um processo que envolveu engenharia, fabricação artesanal e desenvolvimento de sistemas exclusivos para o carro.

“Quando o Neymar viu o Tumbler no museu, se apaixonou. Ele logo entrou em contato e não demorou para fechar a compra”, contou Adhemar Cabral ao UOL Carros.

Antes de ser comprado pelo jogador, o Batmóvel ficou exposto no Dream Car Museum, em São Roque, no interior de São Paulo, onde chamava atenção pelo tamanho, pelo visual agressivo e pelo fato de ser uma réplica em escala real do carro usado pelo herói nos cinemas.

Adhemar Cabral já era conhecido de Neymar antes mesmo do projeto do Tumbler. O jogador já havia encomendado ao designer uma cadeira folheada a ouro e um simulador em realidade virtual. Entre os clientes de Cabral também está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que possui peças personalizadas feitas pelo artista.

Para dar vida ao Batmóvel, Cabral optou por um motor V8 da linha Hemi, com aproximadamente 500 cavalos de potência, o mesmo usado na picape Ram 1500. A escolha garantiu força, robustez e um desempenho compatível com o visual extremo do veículo.

Um dos maiores desafios do projeto foi o sistema de direção. Diferentemente de carros convencionais, o Tumbler não utiliza uma barra de direção tradicional, o que obrigou a equipe a desenvolver uma solução própria, totalmente personalizada.

“Por não contar com uma barra de direção convencional, tivemos que criar um sistema personalizado, o que exigiu muito estudo, testes e criatividade da equipe. Cada detalhe do carro foi pensado e construído do zero, desde a estrutura até a eletrônica embarcada”, explicou Adhemar Cabral.

Grande parte dos componentes do Batmóvel foi feita de forma artesanal. O carro possui suspensão sob medida, carroceria construída manualmente em fibra de vidro e aço e até um sistema de aerodinâmica ativa. O veículo impressiona também pelas dimensões: são cerca de 3 metros de largura e 5 metros de comprimento, o que o torna mais largo do que a maioria dos carros esportivos e SUVs vendidos no Brasil.

Veículos de luxo de Neymar

Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
1 de 14
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram

A réplica escolhida por Neymar é baseada no modelo usado na trilogia de Christopher Nolan, que reinventou o Batmóvel com uma proposta mais militar e brutal. Para o filme, o diretor pediu que projetistas britânicos criassem “uma espécie de Lamborghini misturada com Humvee”, o famoso veículo militar americano.

No cinema, o Tumbler é apresentado como um carro movido por motor a jato, equipado com metralhadoras, lança-foguetes e blindagem pesada. Todos esses recursos são cenográficos, mas a produção exigiu que o veículo tivesse desempenho real de verdade para que as cenas de ação não dependessem tanto de computação gráfica.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar tem pista de kart e boliche na mansão de Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Neymar em Mangaratiba tem pista de kart por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
O lago da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar por Reprodução
Neymar no lago artificial em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução
Neymar realizou torneio de poker na sua casa em Mangaratiba por Reprodução
1 de 17
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais

Nos bastidores, o Batmóvel usado nos filmes conta com pneus gigantes de 44 polegadas, feitos originalmente para terrenos pantanosos. No roteiro, o carro é capaz de saltar até dez metros de altura, acelerar de zero a 100 km/h em cerca de seis segundos e ultrapassar os 170 km/h, graças a um motor Chevrolet V8 de aproximadamente 500 cavalos.

Ao todo, cinco unidades do Tumbler foram construídas exclusivamente para as filmagens de “Batman Begins”. Cada uma delas custou o equivalente a R$ 6,4 milhões. Uma dessas unidades está em exibição permanente no museu da Warner Bros, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Prédio do Neymar em Santa Catarina

'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One
1 de 17
'Prédio do Neymar' por Divulgação/Edify One

Além disso, o estúdio responsável pelo filme também produziu uma série limitada de dez réplicas oficiais do Batmóvel, vendidas por US$ 2,99 milhões cada, o equivalente a cerca de R$ 16,7 milhões na conversão direta. A versão adquirida por Neymar, apesar de não ser uma dessas oficiais, é uma das mais detalhadas e fiéis já construídas fora de Hollywood.

Hoje, o Batmóvel é uma das peças mais emblemáticas da coleção de Neymar, que inclui jatinhos, helicópteros, carros esportivos e imóveis de alto padrão. Mesmo sem poder circular nas ruas, o Tumbler se tornou um dos símbolos mais extravagantes do estilo de vida do jogador e uma das réplicas mais impressionantes já feitas do carro do Batman fora dos estúdios de cinema.

