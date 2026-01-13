FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:40
A réplica do Batmóvel adquirida por Neymar é muito mais do que um item de decoração ou um carro cenográfico. Inspirado no filme “Batman Begins” (2005), o veículo comprado pelo jogador por cerca de R$ 8,3 milhões é funcional, tem motor, suspensão, direção e estrutura própria, mas não possui autorização para circular em ruas e estradas no Brasil.
Apesar de ser possível dirigir o carro, ele não atende às exigências da legislação de trânsito brasileira, então o craque não pode circular pelas ruas com sua 'máquina'. O Batmóvel não tem setas, retrovisores e outros itens obrigatórios para emplacamento, além de não cumprir normas de segurança exigidas para veículos que trafegam em vias públicas. Por isso, seu uso fica restrito a áreas privadas, como a mansão do jogador, eventos fechados e exposições.
Batmóvel de Neymar
A obra foi construída pelo artista plástico e designer brasileiro Adhemar Cabral, conhecido internacionalmente por criar réplicas funcionais e projetos especiais de veículos de Fórmula 1. O profissional levou cerca de três anos para concluir o Batmóvel de Neymar, em um processo que envolveu engenharia, fabricação artesanal e desenvolvimento de sistemas exclusivos para o carro.
“Quando o Neymar viu o Tumbler no museu, se apaixonou. Ele logo entrou em contato e não demorou para fechar a compra”, contou Adhemar Cabral ao UOL Carros.
Antes de ser comprado pelo jogador, o Batmóvel ficou exposto no Dream Car Museum, em São Roque, no interior de São Paulo, onde chamava atenção pelo tamanho, pelo visual agressivo e pelo fato de ser uma réplica em escala real do carro usado pelo herói nos cinemas.
Adhemar Cabral já era conhecido de Neymar antes mesmo do projeto do Tumbler. O jogador já havia encomendado ao designer uma cadeira folheada a ouro e um simulador em realidade virtual. Entre os clientes de Cabral também está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que possui peças personalizadas feitas pelo artista.
Para dar vida ao Batmóvel, Cabral optou por um motor V8 da linha Hemi, com aproximadamente 500 cavalos de potência, o mesmo usado na picape Ram 1500. A escolha garantiu força, robustez e um desempenho compatível com o visual extremo do veículo.
Um dos maiores desafios do projeto foi o sistema de direção. Diferentemente de carros convencionais, o Tumbler não utiliza uma barra de direção tradicional, o que obrigou a equipe a desenvolver uma solução própria, totalmente personalizada.
“Por não contar com uma barra de direção convencional, tivemos que criar um sistema personalizado, o que exigiu muito estudo, testes e criatividade da equipe. Cada detalhe do carro foi pensado e construído do zero, desde a estrutura até a eletrônica embarcada”, explicou Adhemar Cabral.
Grande parte dos componentes do Batmóvel foi feita de forma artesanal. O carro possui suspensão sob medida, carroceria construída manualmente em fibra de vidro e aço e até um sistema de aerodinâmica ativa. O veículo impressiona também pelas dimensões: são cerca de 3 metros de largura e 5 metros de comprimento, o que o torna mais largo do que a maioria dos carros esportivos e SUVs vendidos no Brasil.
Veículos de luxo de Neymar
A réplica escolhida por Neymar é baseada no modelo usado na trilogia de Christopher Nolan, que reinventou o Batmóvel com uma proposta mais militar e brutal. Para o filme, o diretor pediu que projetistas britânicos criassem “uma espécie de Lamborghini misturada com Humvee”, o famoso veículo militar americano.
No cinema, o Tumbler é apresentado como um carro movido por motor a jato, equipado com metralhadoras, lança-foguetes e blindagem pesada. Todos esses recursos são cenográficos, mas a produção exigiu que o veículo tivesse desempenho real de verdade para que as cenas de ação não dependessem tanto de computação gráfica.
Mansão de Neymar em Mangaratiba
Nos bastidores, o Batmóvel usado nos filmes conta com pneus gigantes de 44 polegadas, feitos originalmente para terrenos pantanosos. No roteiro, o carro é capaz de saltar até dez metros de altura, acelerar de zero a 100 km/h em cerca de seis segundos e ultrapassar os 170 km/h, graças a um motor Chevrolet V8 de aproximadamente 500 cavalos.
Ao todo, cinco unidades do Tumbler foram construídas exclusivamente para as filmagens de “Batman Begins”. Cada uma delas custou o equivalente a R$ 6,4 milhões. Uma dessas unidades está em exibição permanente no museu da Warner Bros, na Califórnia, nos Estados Unidos.
Prédio do Neymar em Santa Catarina
Além disso, o estúdio responsável pelo filme também produziu uma série limitada de dez réplicas oficiais do Batmóvel, vendidas por US$ 2,99 milhões cada, o equivalente a cerca de R$ 16,7 milhões na conversão direta. A versão adquirida por Neymar, apesar de não ser uma dessas oficiais, é uma das mais detalhadas e fiéis já construídas fora de Hollywood.
Hoje, o Batmóvel é uma das peças mais emblemáticas da coleção de Neymar, que inclui jatinhos, helicópteros, carros esportivos e imóveis de alto padrão. Mesmo sem poder circular nas ruas, o Tumbler se tornou um dos símbolos mais extravagantes do estilo de vida do jogador e uma das réplicas mais impressionantes já feitas do carro do Batman fora dos estúdios de cinema.