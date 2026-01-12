RUMO À ESTATUETA

Oscar 2026: Votação começa hoje e define o destino do Brasil na premiação; entenda

Membros da Academia decidem nesta semana quem serão os indicados; saiba quando sai a lista oficial

Ana Beatriz Sousa

12 de janeiro de 2026

A contagem regressiva para o maior evento do cinema mundial entrou em uma fase decisiva. Nesta segunda-feira (12), apenas um dia após as emoções do Globo de Ouro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood deu início à votação que vai filtrar os melhores do ano para o Oscar 2026.

Até a próxima sexta-feira (16), mais de 10 mil profissionais; entre diretores, atores, roteiristas e executivos, terão a missão de escolher quem merece figurar na lista de indicados. Mas você sabe como isso funciona nos bastidores?

A gente te explica:

Nesta primeira etapa, a regra é clara: profissionais votam em profissionais. Isso significa que atores escolhem atores, editores votam em montagem, e assim por diante. A única exceção é a categoria de Melhor Filme, onde todos os 10 mil membros votam juntos para definir os finalistas.

Para nós, brasileiros, o foco está na categoria de Filme Internacional. Após entrar na pré-lista divulgada em dezembro, o filme "O Agente Secreto" agora enfrenta o round final de votação. A expectativa é gigante para saber se o longa e o ator Wagner Moura estarão entre os nomes anunciados no dia 22 de janeiro, data oficial da divulgação dos indicados.

O caminho até o tapete vermelho

Depois que os nomes forem revelados, a agenda é intensa. No dia 10 de fevereiro, acontece o tradicional almoço dos indicados, aquele momento clássico da "foto de família" de Hollywood. A votação final, que define os grandes vencedores, começa em 26 de fevereiro e encerra em 5 de março.

Diferente da primeira fase, na etapa final todos votam em todas as categorias. E atenção: para Melhor Filme, o sistema é o de "voto preferencial", onde os membros fazem um ranking dos candidatos. O vencedor precisa ter a maioria absoluta para levar a estatueta para casa.