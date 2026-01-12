Zenilda desconfia de Arminda, Ferette mente para Leonardo e mais: confira resumo de ‘Três Graças’ desta segunda-feira (12 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:07
“Três Graças”, novela das nove da TV Globo, mostra um perigoso e malfeitor esquema de manipulação de medicamentos falsificados. Confira o resumo da trama desta segunda-feira (12 de janeiro):
Joaquim (Marcos Palmeira) se aproxima de Joélly (Alana Cabral), comovendo Lígia (Dira Paes) e Misael (Belo). Lorena (Alanis Guillen) acusa Leonardo (Pedro Novaes) de impedir Juquinha (Gabriela Medvedovsky) continue a investigação sobre Rogério (Eduardo Moscovis) e a Fundação.
Paulinho (Romulo Estrela) descobre que Gerluce (Sophie Charlotte) não lhe contou sobre a aparição de Rogério. Lígia conta para Viviane (Gabriela Loran) que Raul (Paulo Mendes) é o pai do filho de Joélly (Alana Cabral). Ferette (Murilo Benício) mente para Leonardo, dizendo que a ideia da distribuição dos remédios falsificados foi de Rogério.
Viviane avisa a Gerluce que Claudia (Lorran Mousinho) apareceu e quer falar com o grupo. Paulinho sonda Gerluce sobre Rogério. Zenilda (Arlete Salles) desconfia das desculpas que Arminda (Grazi Massafera) dá para o desaparecimento da escultura é Rogério. Arminda observa Lorena e Juquinha.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.