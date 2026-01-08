Acesse sua conta
Saiba quem é a primeira vítima fatal de Arminda em ‘Três Graças’

Com frieza, Arminda será consagrada como vilã na trama das nove

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 17:50

Arminda comete primeiro verdadeiro ato de vilania na novela
Arminda comete primeiro verdadeiro ato de vilania na novela Crédito: Reprodução | TV Globo

Nos próximos capítulos de “Tres Graças”, o público descobrirá quem será a primeira vítima fatal de Arminda (Grazi Massafera). A socialite, conhecida por humilhar quem passa em seu caminho, chegará no ápice da vilania ao cometer um assassinato brutal dentro da própria mansão. A cena está prevista para ir ao ar no dia 27 de janeiro.

O alvo da vilã será Célio (Otávio Müller), que morrerá após levará uma espetada de salto agulha no peito e despencar da escada. No topo da escadaria, sob a luz do luar, Célio acreditará que será recompensado intimamente e dirá que é súdito dela e que ela pode fazer o que quiser com ele. Arminda então responderá friamente que deseje que ele vá para o inferno antes de fincar o salto agulha no peito do vizinho, em um movimento discreto. Logo depois, ela o empurrar na escada abaixo, causando a morte imediata.

