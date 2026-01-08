NOVELA DAS NOVE

Saiba quem é a primeira vítima fatal de Arminda em ‘Três Graças’

Com frieza, Arminda será consagrada como vilã na trama das nove

Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 17:50

Arminda comete primeiro verdadeiro ato de vilania na novela Crédito: Reprodução | TV Globo

Nos próximos capítulos de “Tres Graças”, o público descobrirá quem será a primeira vítima fatal de Arminda (Grazi Massafera). A socialite, conhecida por humilhar quem passa em seu caminho, chegará no ápice da vilania ao cometer um assassinato brutal dentro da própria mansão. A cena está prevista para ir ao ar no dia 27 de janeiro.

O alvo da vilã será Célio (Otávio Müller), que morrerá após levará uma espetada de salto agulha no peito e despencar da escada. No topo da escadaria, sob a luz do luar, Célio acreditará que será recompensado intimamente e dirá que é súdito dela e que ela pode fazer o que quiser com ele. Arminda então responderá friamente que deseje que ele vá para o inferno antes de fincar o salto agulha no peito do vizinho, em um movimento discreto. Logo depois, ela o empurrar na escada abaixo, causando a morte imediata.

A cena será flagrada por Helga (Kelzy Ecard), que revelará um passado perturbador ao perceber o descontrole da patroa. Para acalmá-la, a cuidadora que tem comportamentos suspeito dirá que já fez muita limpeza do tipo e que, só de ex-marido, foram três. Sem culpa, Arminda se referir ao corpo como um gambá morto e aceitará a ajuda da funcionária para esconder os restos mortais.

Em seguida, Arminda e Helga usarão cortinas de linho egípcio para arrastar o cadáver. A madame reclamará do prejuízo, questionando se Helga tem noção do preço do metro do tecido em dólar. Em seguida, Arminda ordenará que Ferette (Murilo Benício) envie um de seus homens para retirar o corpo de sua casa, consolidando sua transformação definitiva como vilã.