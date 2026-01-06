Acesse sua conta
Clima de tensão: Ferette fica cara a cara com Rogério em ‘Três Graças’

Rogério volta para acerto de contas com Arminda e seu amante

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:56

Ferette reencontra Rogério em 'Três Graças'
Ferette reencontra Rogério em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | Globo

“Três Graças” será marcada por tensão e acerto de contas. Rogério (Eduardo Moscovis) está vivo e disposto a resolver as coisas com quem tentou acabar com a sua vida. Arminda (Grazi Massafera) surta ao dar de cara com o marido, que acreditava estar morto. Depois é Ferette quem fica cara a cara com seu antigo sócio.

Na mansão de Arminda, Rogério explica o que aconteceu e diz que perdeu parte da memória. A vilã não sabe o que fazer e vai até a Fundação atrás do amante. “O Rogério está vivo? Não é possível”, diz Ferette.

“Esta hora ele já deve estar lá no meu quarto, já deve ter ido para a minha cama, para a nossa cama, Ferette”, explica Arminda. Em seguida, o empresário deduz que as mensagens anônimas que vinha recebendo eram do “falecido” e chega a passar mal.

“Eu não sou homem de falhar duas vezes. Eu ainda não sei como vou fazer isso, mas eu vou fazer”, garante. Ele e Arminda voltam para a mansão, Rogério já esperava por eles. Ferette não decepciona no quesito cara de pau e fala como se estivesse reencontrando um grande amigo.

“O que me dá alegria é que, apesar de você ter passado pelo que passou, você não mudou nada. Está com uma cara ótima.” A resposta de Rogério não fica para trás: “Já você, sócio, está com essa sua cara ainda mais deslavada.”

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Tags:

Três Graças

