Belo e Viviane Araújo gravam juntos pela primeira vez em ‘Três Graças’; saiba quando cena vai ao ar

Felipe Sena
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:40
Após muitas expectativas e espera, Viviane Araújo e Belo gravaram a primeira cena juntos em “Três Graças” na manhã desta segunda-feira (5) e chegaram a ser alvo de imagem criada por Inteligência Artificial (IA).
Nesta terça-feira (6), circulou nas redes sociais uma foto dos dois juntos e abraçados no estúdio. No entanto, Viviane Araújo explicou ao jornal Extra que a imagem não passa de IA, ou seja, não é real.
Belo e Viviane Araújo
O aguardado encontro de Consuelo (Viviane Araújo) e Misael (Belo) vai ao ar no dia 19 de janeiro. A cena será um flashback. Na sequência escrita, Misael foge para o Rio de Janeiro com o dinheiro do roubo da estátua e visita o túmulo dos pais. No cemitério, ele dá de cara com Consuelo.
Belo e Viviane Araújo se separaram em 2007, após um relacionamento de quase dez anos. O término foi marcado por polêmicas de supostas traições, envolvendo o jogador Radamés, com quem Viviane se envolveu. Logo depois o cantor Belo assumiu o envolvimento com Gracyanne Barbosa.