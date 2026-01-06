NOVELA

Belo e Viviane Araújo gravam juntos pela primeira vez em ‘Três Graças’; saiba quando cena vai ao ar

Ex-casal vive flashback na trama das nove

Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:40

Viviane Araújo e Belo Crédito: Reprodução | Instagram

Após muitas expectativas e espera, Viviane Araújo e Belo gravaram a primeira cena juntos em “Três Graças” na manhã desta segunda-feira (5) e chegaram a ser alvo de imagem criada por Inteligência Artificial (IA).

Nesta terça-feira (6), circulou nas redes sociais uma foto dos dois juntos e abraçados no estúdio. No entanto, Viviane Araújo explicou ao jornal Extra que a imagem não passa de IA, ou seja, não é real.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

O aguardado encontro de Consuelo (Viviane Araújo) e Misael (Belo) vai ao ar no dia 19 de janeiro. A cena será um flashback. Na sequência escrita, Misael foge para o Rio de Janeiro com o dinheiro do roubo da estátua e visita o túmulo dos pais. No cemitério, ele dá de cara com Consuelo.