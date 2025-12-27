FAMOSOS

Gracyanne Barbosa quebra o silêncio após críticas por passar Natal com Belo: 'Somos família'

Ex-BBB foi questionada nas redes por passar a data ao lado do cantor e da família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:00

Gracyanne Barbosa e Belo passam o Natal juntos após separação Crédito: Reprodução/Redes Scociais

Gracyanne Barbosa não deixou passar batido uma crítica recebida nas redes sociais após celebrar o Natal ao lado do ex-marido, Belo, e de familiares do cantor. Aos 42 anos, a musa fitness fez questão de esclarecer a situação e reforçar que, apesar do fim do casamento, o vínculo familiar permanece.

Tudo começou quando uma seguidora comentou, em tom irônico, sobre o fato de Belo ter passado a data com a atual namorada em um dia e, no seguinte, com a ex-esposa. A resposta de Gracyanne veio direta, mas sem perder a elegância. Segundo ela, não houve qualquer clima de confusão ou “babado”, como sugerido no comentário.

“Foi ontem, lindona. Somos família, não um casal. A mãe e os filhos dele estavam aqui. Fica em paz. Não existe babado, só união, gratidão e, principalmente, Deus”, escreveu a influenciadora, deixando claro que o encontro foi marcado pelo respeito e pelo espírito natalino.

Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril de 2024, após 16 anos de relacionamento. Na época, ela revelou que o casal já estava separado havia meses, mesmo ainda dividindo o mesmo teto. Durante sua participação no BBB 24, a ex-BBB falou abertamente sobre o término e explicou que o desgaste não aconteceu por falta de amor, mas pela distância emocional que se criou entre eles.

Gracyanne Barbosa e Belo passam o Natal juntos após separação 1 de 8

Ela também reconheceu erros próprios, especialmente relacionados à comunicação. Segundo Gracyanne, o orgulho e a falta de diálogo fizeram com que o casal deixasse de compartilhar a vida como antes. “A gente se amava, mas não dividia mais a vida”, disse, em uma reflexão sincera sobre o fim do casamento.