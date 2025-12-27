BASTIDORES

Sérgio Mallandro diz que apresentou Xuxa à televisão: 'Foi comigo a primeira vez'

Humorista relembra encontro com a apresentadora antes da fama e afirma que foi responsável pela estreia dela na TV

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:32

Sérgio Mallandro e Xuxa Crédito: Reprodução/Redes sociais

Antes de se tornar a Rainha dos Baixinhos e um dos maiores nomes da televisão brasileira, Xuxa Meneghel deu seus primeiros passos longe dos holofotes e, segundo Sérgio Mallandro, foi ele quem abriu essa porta.

Durante participação no Programa Maravilha, apresentado por Mara Maravilha, o humorista contou que a primeira aparição de Xuxa na TV aconteceu graças a um convite feito por ele para o programa Cidade contra Cidade. Na época, Sérgio representava o Rio de Janeiro na atração e precisava escolher uma loira para dividir a cena.

“Conheci a Xuxa em um concurso. Ela ficou em primeiro lugar, e minha namorada na época ficou em terceiro”, relembrou, arrancando risadas no estúdio.

Mallandro explicou que havia sido chamado justamente por seu jeito irreverente e cheio de gírias, considerado a cara do carioca típico. “Eu era quase um folclore no Rio, vivia na praia, falava aquelas gírias todas. Queriam um carioca nato”, contou.

Sérgio Mallandro e Xuxa 1 de 9

Foi aí que surgiu a missão: escolher uma representante feminina. “Eu tinha que levar uma loira. Falei com a minha namorada: chama aquela menina que ganhou o concurso. Qual o nome dela mesmo? Xuxa!”, disse ele, aos risos.