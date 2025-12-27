Signos entram em fase de expansão e o Universo pede crescimento e coragem (27 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:12
O céu deste 27 de dezembro não é sutil. A Lua Crescente em Áries exige ação, mas cobra responsabilidade emocional. Não basta querer: é preciso sustentar.
Muitos signos sentem vontade de mudar tudo de uma vez. O Universo permite, desde que haja clareza de intenção. Caso contrário, a energia pode se dissipar rapidamente.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Esse é um dia excelente para dar o primeiro passo, não para resolver tudo. Pequenas ações hoje constroem grandes resultados ao longo de janeiro.