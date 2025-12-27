ASTROLOGIA

Signos entram em fase de expansão e o Universo pede crescimento e coragem (27 de dezembro)

Lua Crescente ativa coragem, mas exige responsabilidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:12

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O céu deste 27 de dezembro não é sutil. A Lua Crescente em Áries exige ação, mas cobra responsabilidade emocional. Não basta querer: é preciso sustentar.

Muitos signos sentem vontade de mudar tudo de uma vez. O Universo permite, desde que haja clareza de intenção. Caso contrário, a energia pode se dissipar rapidamente.

