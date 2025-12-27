Acesse sua conta
Signos entram em fase de expansão e o Universo pede crescimento e coragem (27 de dezembro)

Lua Crescente ativa coragem, mas exige responsabilidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:12

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O céu deste 27 de dezembro não é sutil. A Lua Crescente em Áries exige ação, mas cobra responsabilidade emocional. Não basta querer: é preciso sustentar.

Muitos signos sentem vontade de mudar tudo de uma vez. O Universo permite, desde que haja clareza de intenção. Caso contrário, a energia pode se dissipar rapidamente.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Esse é um dia excelente para dar o primeiro passo, não para resolver tudo. Pequenas ações hoje constroem grandes resultados ao longo de janeiro.

