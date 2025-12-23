FAMOSOS

Maíra Cardi desabafa sobre retomada da vida sexual após o parto: 'Ninguém te prepara para isso'

Influenciadora conta situações pouco faladas após o nascimento da filha Eloah

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13:05

Maíra Cardi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Maíra Cardi abriu o coração ao falar sobre um assunto que costuma ficar longe das conversas públicas: a retomada da vida sexual depois do parto. Aos 42 anos, a influenciadora contou como foi o período após o nascimento de Eloah, sua primeira filha com Thiago Nigro, que hoje está com 42 dias de vida e deixou claro que nem tudo é simples como muita gente imagina.

Mesmo já sendo mãe de Sophia, de 6 anos, e Lucas, de 24, Maíra admitiu que subestimava o puerpério antes de viver a experiência novamente. Segundo ela, só passou a levar o resguardo realmente a sério depois de ouvir relatos alarmantes de outras mulheres. “Eu achava que era exagero. Até ver histórias de mulheres que tiveram infecções gravíssimas por não respeitar o tempo do corpo”, contou. Ao procurar orientação médica, ouviu um alerta direto: após o parto, seja normal ou cesárea, o útero permanece como uma ferida aberta e precisa de tempo para cicatrizar.

Passados os 40 dias recomendados, no caso dela, 42, Maíra explicou que a liberação médica não significa que tudo volte ao normal automaticamente. “Você até pode voltar, mas não é como antes. Dá desconforto, estranheza, chega a doer. É como se fosse a primeira vez de novo”, relatou, comparando a sensação a uma espécie de “nova virgindade”.

Outro momento inesperado veio durante a relação: o corpo reagiu de uma forma que ela não imaginava. “Ninguém te conta que, por causa da oxitocina, o peito pode começar a vazar leite no meio do ato. É a maternidade te lembrando, sem pedir licença, que agora aquele corpo também é do bebê”, disse. Para Maíra, esse tipo de informação deveria ser mais compartilhada, para que mulheres estejam emocionalmente preparadas.