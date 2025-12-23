ASTROLOGIA

Se sentindo sensível? Alguns signos sentem necessidade de recolhimento e o Universo pede atenção (23 de dezembro)

Lua em Peixes amplia empatia, intuição e necessidade de recolhimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:12

Com a Lua entrando em Peixes, o céu desta terça-feira (23) toca em pontos sensíveis. Emoções antigas podem reaparecer, assim como saudades, arrependimentos ou aquela vontade de se isolar um pouco do barulho externo.

Para muitos signos, o dia funciona como uma limpeza emocional antes das celebrações. É como se o corpo e a mente pedissem descanso, silêncio e conexão com algo mais profundo.

Práticas espirituais, momentos de introspecção, música, arte ou simplesmente ficar quieto fazem muito bem hoje. Forçar produtividade ou ignorar sentimentos tende a gerar cansaço.