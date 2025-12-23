Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Se sentindo sensível? Alguns signos sentem necessidade de recolhimento e o Universo pede atenção (23 de dezembro)

Lua em Peixes amplia empatia, intuição e necessidade de recolhimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:12

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo
Signo Crédito: Freepik

Com a Lua entrando em Peixes, o céu desta terça-feira (23) toca em pontos sensíveis. Emoções antigas podem reaparecer, assim como saudades, arrependimentos ou aquela vontade de se isolar um pouco do barulho externo.

Leia mais

Imagem - 'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (23) favorecem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (23) favorecem prosperidade

Imagem - Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Para muitos signos, o dia funciona como uma limpeza emocional antes das celebrações. É como se o corpo e a mente pedissem descanso, silêncio e conexão com algo mais profundo.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Práticas espirituais, momentos de introspecção, música, arte ou simplesmente ficar quieto fazem muito bem hoje. Forçar produtividade ou ignorar sentimentos tende a gerar cansaço.

Escutar a intuição será essencial. Ela fala baixo, mas com muita verdade neste 23 de dezembro.

Leia mais

Imagem - Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Imagem - Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Imagem - Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dia 23 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Chave domina o baralho cigano desta terça-feira (23 de dezembro): decisões irreversíveis, respostas claras e virada de ciclo

Anjo da Guarda desta terça (23 de dezembro) avisa: 3 signos viverão mudança inesperada, anúncio decisivo e virada de rumo

Carta A Lua mexe com emoções e pede cautela aos signos nesta terça (23 de dezembro)

Cor e número da sorte de hoje (23 de dezembro): vibrações leves, sociais e acolhedoras antes do fim do ano

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Maíra Cardi desabafa sobre retomada da vida sexual após o parto: 'Ninguém te prepara para isso'

Maíra Cardi desabafa sobre retomada da vida sexual após o parto: 'Ninguém te prepara para isso'
Imagem - Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026

Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026
Imagem - Separações e viradas emocionais atingem 4 signos esta semana

Separações e viradas emocionais atingem 4 signos esta semana

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo
01

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores
03

Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
04

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas