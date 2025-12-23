Se sentindo sensível? Alguns signos sentem necessidade de recolhimento e o Universo pede atenção (23 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:12
Com a Lua entrando em Peixes, o céu desta terça-feira (23) toca em pontos sensíveis. Emoções antigas podem reaparecer, assim como saudades, arrependimentos ou aquela vontade de se isolar um pouco do barulho externo.
Para muitos signos, o dia funciona como uma limpeza emocional antes das celebrações. É como se o corpo e a mente pedissem descanso, silêncio e conexão com algo mais profundo.
Práticas espirituais, momentos de introspecção, música, arte ou simplesmente ficar quieto fazem muito bem hoje. Forçar produtividade ou ignorar sentimentos tende a gerar cansaço.
Escutar a intuição será essencial. Ela fala baixo, mas com muita verdade neste 23 de dezembro.