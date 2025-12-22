Acesse sua conta
Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Sertanejo explicou que parte do palco precisou ser desmontada e remontada horas antes da apresentação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 08:26

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima Crédito: Reprodução

O que era para ser uma noite de festa acabou começando com tensão nos bastidores. O show de Gusttavo Lima, realizado na última sexta-feira (19), em Cuiabá (MT), sofreu um atraso significativo após parte da estrutura do palco ceder poucas horas antes da apresentação.

A situação foi explicada pelo próprio cantor assim que ele subiu ao palco, já próximo da meia-noite. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, Gusttavo não escondeu o susto e contou que chegou a acreditar que o espetáculo não aconteceria.

Segundo o sertanejo, a montagem do palco teve início ainda durante a tarde, entre 14h e 15h. No entanto, uma falha na estrutura central comprometeu a segurança do espaço, obrigando a equipe técnica a desmontar tudo novamente por volta das 21h para refazer a montagem do zero.

“Eu achei, de verdade, que esse show nem ia acontecer”, disse Gusttavo ao público, arrancando aplausos e compreensão dos fãs. O cantor contou que chegou a ser informado de que a apresentação só poderia começar por volta das 2h da manhã, mas recusou a ideia ao saber que havia pessoas esperando desde o fim da tarde.

Mesmo com o atraso de mais de quatro horas, o show estava previsto para começar às 20h, Gusttavo Lima decidiu seguir com a apresentação assim que a estrutura foi considerada segura. Ele subiu ao palco por volta de 0h40 e agradeceu a paciência do público.

O evento marcou a inauguração da Arena Show do Parque Novo Mato Grosso, espaço que integra um complexo com capacidade para até 100 mil pessoas e área total de cerca de 300 hectares. A apresentação do sertanejo fez parte das celebrações pela entrega do Hospital Central, obra aguardada há mais de três décadas no estado.

Apesar do contratempo, o show seguiu normalmente após o início, e Gusttavo reforçou que a decisão de atrasar foi tomada exclusivamente por segurança, tanto da equipe quanto do público.

