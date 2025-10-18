Acesse sua conta
Cheio de diamantes: Gusttavo Lima exibe relógio caríssimo avaliado em R$ 2,8 milhões

Cantor posou ao lado da esposa, Andressa Suita, e mostrou peça rara da marca Patek Philippe

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:19

Gusttavo Lima posa com relógio caríssimo
Gusttavo Lima posa com relógio caríssimo Crédito: Reprodução

Gusttavo Lima voltou a chamar atenção nas redes sociais. O cantor, conhecido pelo gosto por artigos de luxo, publicou uma foto usando um relógio avaliado em cerca de R$ 2,8 milhões. A peça, da marca suíça Patek Philippe, pertence à linha Nautilus e é completamente cravada com 2.364 diamantes lapidados. O mostrador conta ainda com 283 diamantes brilhantes dispostos em padrão ondulado.

O sertanejo posou com a esposa, Andressa Suita, e recebeu uma enxurrada de elogios de fãs. “O casal mais lindo do Brasil”, comentou uma seguidora. “Maravilhosos! Casal perfeito!”, escreveu outra.

A foto foi publicada poucos dias depois de Gusttavo viralizar ao promover uma festa em seu hangar particular, localizado na fazenda onde mora com a família em Goiás. O evento chamou atenção pelo luxo e pela fila de jatinhos estacionados no local, pertencentes a convidados e ao próprio cantor.

Apelidado de “Embaixador” pelos fãs, Gusttavo Lima é conhecido por seu estilo extravagante e coleciona itens de alto valor, como carros esportivos, relógios raros e aeronaves particulares.

