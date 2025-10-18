Acesse sua conta
Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil

Zagueiro do Flamengo comprovou pagamento e não deve mais nada à ex-mulher

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:02

Tainá Militão e Léo Pereira
Tainá Militão e Léo Pereira Crédito: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro deu ganho de causa ao jogador Léo Pereira em um processo movido por sua ex-mulher, Tainá Castro Militão, que cobrava o pagamento de pensões supostamente atrasadas no valor de R$ 2 milhões. A sentença, assinada pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, considerou que o atleta do Flamengo havia quitado o valor integral um dia após a definição da quantia devida, o que invalida a acusação.

De acordo com a decisão, a ação apresentada por Tainá foi movida dez meses depois da quitação do pagamento. O magistrado considerou o argumento da influenciadora “pouco crível” e destacou que seria improvável que ela não tivesse conhecimento da quitação ao longo de quase um ano.

“Não é possível acreditar que a autora não teria conhecimento do pagamento neste intervalo de mais de dez meses, entre a data do adimplemento total e a da intimação do réu”, afirmou o juiz na sentença.

Com a decisão, Léo Pereira foi isentado de qualquer nova obrigação financeira relacionada ao processo. Já Tainá Militão deverá arcar com as custas judiciais e com os honorários dos advogados do ex-marido, fixados em 10% do valor pedido na ação, o equivalente a R$ 200 mil.

Além da disputa judicial, o casal já havia concluído a partilha dos bens. A influenciadora ficou com a casa onde morava com o jogador e os filhos, um imóvel no condomínio Riviera Del Sol, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A residência foi comprada pelo zagueiro por cerca de R$ 2 milhões e agora está em nome exclusivo de Tainá.

Atualmente, ela vive com os filhos em uma mansão alugada no Residencial Alphaville, também na Zona Oeste, enquanto aguarda a conclusão da nova casa da família, que ficará no mesmo condomínio onde moram outros jogadores, como Vinícius Júnior.

Tags:

Tainá Castro léo Pereira

