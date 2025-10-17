Acesse sua conta
Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado

Decreto da prefeitura torna a área de interesse público

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:09

Terreno fica em área central da cidade de Ubaíra
Terreno fica em área central da cidade de Ubaíra Crédito: Ubaíra

Após a venda de um terreno pertencente à da Igreja repercutir mal entre os moradores de Ubaíra, cidade de 18,6 mil habitantes do centro-sul baiano, a prefeitura decidiu desapropriar a área. O decreto para tornar o terreno, de 4,2 mil m², de interesse público foi publicado nesta sexta-feira (17). No documento, a gestão municipal deixa evidente os planos de desapropriação. 

O objetivo da prefeitura é construir um parque ambiental no terreno. No último domingo (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, os moradores da cidade foram surpreendidos com a derrubada de árvores do local, que foi vendido pela Diocese de Amargosa, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Ubaíra. A comunidade paroquial não foi consultada sobre a venda do terreno localizado em frente à Paróquia São Vicente Ferrer. 

O decreto, assinado pelo prefeito Neném Rabelo (PP), declara a utilidade pública da área para fins de desapropriação. De acordo com Ailton Rocha, procurador-geral de Ubaíra, esse é o primeiro passo para desapropriar o terreno. A prefeitura ainda precisará negociar o valor da indenização que deve ser paga ao comprador. A reportagem apurou que o terreno foi vendido por cerca de R$ 140 mil. 

Prefeitura determina desapropriação de terreno vendido pela Igreja
Prefeitura determina desapropriação de terreno vendido pela Igreja Crédito: Reprodução

Uma audiência pública foi realizada nesta semana para debater o assunto. Moradores lamentaram o desmatamento da área, localizada na rua Joaquim Távora, no Centro, e solicitaram a desapropriação. A reportagem entrou em contato com a Diocese de Amargosa, que disse que não iria se manifestar sobre o assunto. 

Entenda o caso

A comunidade católica de Ubaíra foi surpreendida com a derrubada de árvores de um terreno em frente à igreja matriz no Dia de Nossa Senhora Aparecida, no último domingo (12). O terreno foi vendido sem que a comunidade paroquial fosse consultada. Quem frequenta a Paróquia São Vicente Ferrer só soube da negociação imobiliária quando as máquinas derrubaram as árvores do tradicional espaço da cidade. Moradores contam que nem mesmo o padre foi avisado da negociação.

A especulação imobiliária em um dos terrenos mais emblemáticos de Ubaíra provocou espanto e revolta. Segundo moradores da cidade, a venda foi intermediada por um escritório de advocacia da cidade de Amargosa. "Existia um canteiro de árvores centenárias, e o dono saiu derrubando tudo. Quando a comunidade consultou a prefeitura, veio à tona um documento autorizando a derrubada das árvores, mas a prefeitura diz que não foi comunicada da venda do imóvel", diz um morador.

Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia

Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia por Reprodução
Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia por Reprodução
Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia por Reprodução
Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia por Reprodução
Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia por Reprodução
1 de 5
Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia por Reprodução

A capela de São Vicente Ferrer começou a ser construída em 1841, pelo frei Antonio Spínola, e foi elevada à freguesia, em 1847, com o nome de São Vicente Ferrer da Areia. A história da cidade se confunde com a Igreja Católica. Em 1770, João Gonçalves da Costa recebeu a incumbência de dominar os indígenas que viviam às margens do rio Jiquiriçá.

Na véspera de Natal do ano passado, a igreja foi reaberta após uma reforma que durou sete meses. O evento contou com a participação do bispo da Diocese de Amargosa, Dom Juraci Gomes de Oliveira.

Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia

Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia

Áreas disputadas por Igreja na Bahia incluem antigo aeroporto e sede da PF

Áreas disputadas por Igreja na Bahia incluem antigo aeroporto e sede da PF

Igreja se diz dona de metade de cidade na Bahia e quer cobrar taxa que afetará 150 mil pessoas

Igreja se diz dona de metade de cidade na Bahia e quer cobrar taxa que afetará 150 mil pessoas

