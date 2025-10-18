CRIME

Sem previsão de alta: corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB fraturou a costela

Vítima foi identificada como Edmilson Ferreira da Silva e está internada no Hospital Geral do Estado

Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:41

Corredor é atropelado Crédito: Reprodução

O corredor Edmilson Ferreira da Silva, que foi atropelado por um carro em alta velocidade no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, fraturou uma costela e não tem previsão de alta. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (18), quando Edmilson treinava com um amigo, o cientista político João Vitor Vilas Boas, que confirmou as informações.

Carro ficou destruído após atropelar atleta no CAB e se chocar contra ônibus 1 de 5

Em vídeo publicado nos stories, João Vitor contou que o motorista dirigia em alta velocidade quando atingiu o amigo. "Ainda em estado de choque com tudo que aconteceu, absorvendo as informações. Marquei para correr com um amigo hoje aqui no CAB 5h30, como de costume. A gente já estava próximo de finalizar nosso treino, quando um motorista imprudente e responsável, inconsequente, em alta velocidade, numa via de 60 km com radar, com semáforo, acabou atropelando ele, arremessando ele", iniciou.

"O carro colidiu ainda contra um ônibus no fundo do ônibus, deu perda total no carro. Totalmente irresponsável, poderia ter sido eu, ele passou a mais ou menos 2 a 3 cm de mim, de raspão e Ferreira estava atrás a uns 5 m. Perdeu muito sangue, uma situação triste", continuou.

Segundo João, Edmilson foi socorrido consciente e conseguiu mexer as pernas, apesar da grande perda de sangue.