Suspeito de matar jovem encontrada em matagal no interior da Bahia é preso em São Paulo

Corpo de Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, foi localizado em área de difícil acesso de Barreiras, no oeste baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17:17

Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, sumiu no dia 4 de outubro
Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, sumiu no dia 4 de outubro Crédito: Reprodução

Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de matar Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos. O crime ocorreu em Barreiras, no oeste da Bahia, mas a prisão ocorreu em Votuporanga, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (18).

O corpo de Ana Júlia, desaparecida desde 4 de outubro, foi encontrado na última quarta-feira (15), em Barreiras. De acordo com as informações oficiais, a principal linha investigativa aponta que a vítima possuía sinais de violência. O corpo foi encontrado após a polícia localizar objetos — entre eles, uma bolsa e roupas femininas. A vítima foi deixada em uma região de difícil acesso.

Jovem desapareceu em Barreiras

Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos por Reprodução
Corpo foi encontrado nesta quarta-feira (15) por Reprodução
Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos por Reprodução
Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, sumiu no dia 4 de outubro por Reprodução
1 de 4
Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos por Reprodução

A investigação é conduzida por equipes do Núcleo de Inteligência da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Oeste), da Delegacia de Homicídios (DH) e da 1ª Delegacia Territorial (DT) da cidade. A motivação do crime está sendo esclarecida.

Com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, o mandado de prisão temporária foi cumprido e o homem será recambiado para a Bahia, onde responderá pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

