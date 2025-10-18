POLÍCIA

Suspeito de matar jovem encontrada em matagal no interior da Bahia é preso em São Paulo

Corpo de Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, foi localizado em área de difícil acesso de Barreiras, no oeste baiano

Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17:17

Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, sumiu no dia 4 de outubro Crédito: Reprodução

Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de matar Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos. O crime ocorreu em Barreiras, no oeste da Bahia, mas a prisão ocorreu em Votuporanga, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (18).

O corpo de Ana Júlia, desaparecida desde 4 de outubro, foi encontrado na última quarta-feira (15), em Barreiras. De acordo com as informações oficiais, a principal linha investigativa aponta que a vítima possuía sinais de violência. O corpo foi encontrado após a polícia localizar objetos — entre eles, uma bolsa e roupas femininas. A vítima foi deixada em uma região de difícil acesso.

A investigação é conduzida por equipes do Núcleo de Inteligência da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Oeste), da Delegacia de Homicídios (DH) e da 1ª Delegacia Territorial (DT) da cidade. A motivação do crime está sendo esclarecida.