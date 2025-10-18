VIOLÊNCIA

Dois homens são assassinados a tiros na mesma noite em Feira de Santana

Delegacia de Homicídios do município investiga os casos

Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17:54

Delegacia de Homicídios de Feira de Santana Crédito: Google Street View

Dois homens foram mortos a tiros na última sexta-feira (17), em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A Delegacia de Homicídios investiga os dois casos.

O primeiro ocorreu na Estrada do Tanquinho, no bairro Subaé. Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que um homem, de identidade desconhecida, estava em uma motocicleta e os suspeitos chegaram em outro veículo, efetuaram os disparos e fugiram.

A moto da vítima foi encaminhada para o pátio da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana. Guias para remoção e perícia foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e oitivas e diligências estão em andamento para elucidar o caso. Imagens de câmeras de videomonitoramento da região serão coletadas e poderão auxiliar nas investigações.