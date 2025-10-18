Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois homens são assassinados a tiros na mesma noite em Feira de Santana

Delegacia de Homicídios do município investiga os casos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17:54

Delegacia de Homicídios de Feira de Santana
Delegacia de Homicídios de Feira de Santana Crédito: Google Street View

Dois homens foram mortos a tiros na última sexta-feira (17), em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A Delegacia de Homicídios investiga os dois casos.

O primeiro ocorreu na Estrada do Tanquinho, no bairro Subaé. Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que um homem, de identidade desconhecida, estava em uma motocicleta e os suspeitos chegaram em outro veículo, efetuaram os disparos e fugiram.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

A moto da vítima foi encaminhada para o pátio da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana. Guias para remoção e perícia foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e oitivas e diligências estão em andamento para elucidar o caso. Imagens de câmeras de videomonitoramento da região serão coletadas e poderão auxiliar nas investigações.

Leia mais

Imagem - Suspeito de matar jovem encontrada em matagal no interior da Bahia é preso em São Paulo

Suspeito de matar jovem encontrada em matagal no interior da Bahia é preso em São Paulo

Imagem - Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada no interior da Bahia

Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada no interior da Bahia

Imagem - Sem previsão de alta: corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB fraturou a costela

Sem previsão de alta: corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB fraturou a costela

Um outro homem, que também não teve a identidade revelada, foi vítima de disparos de arma de fogo. Diligências estão em andamento com o objetivo de identificar a autoria e motivação do crime.

Tags:

Feira de Santana Violência Segurança

Mais recentes

Imagem - Ponto da Moda forma profissionais em Salvador para atuar no setor de confecções

Ponto da Moda forma profissionais em Salvador para atuar no setor de confecções
Imagem - Suspeito de matar jovem encontrada em matagal no interior da Bahia é preso em São Paulo

Suspeito de matar jovem encontrada em matagal no interior da Bahia é preso em São Paulo
Imagem - Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada no interior da Bahia

Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado
01

Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado

Imagem - Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja
02

Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja

Imagem - Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'
03

Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'

Imagem - Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários
04

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários