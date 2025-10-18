Dois homens são assassinados a tiros na mesma noite em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17:54
Dois homens foram mortos a tiros na última sexta-feira (17), em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A Delegacia de Homicídios investiga os dois casos.
O primeiro ocorreu na Estrada do Tanquinho, no bairro Subaé. Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que um homem, de identidade desconhecida, estava em uma motocicleta e os suspeitos chegaram em outro veículo, efetuaram os disparos e fugiram.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A moto da vítima foi encaminhada para o pátio da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana. Guias para remoção e perícia foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e oitivas e diligências estão em andamento para elucidar o caso. Imagens de câmeras de videomonitoramento da região serão coletadas e poderão auxiliar nas investigações.
Um outro homem, que também não teve a identidade revelada, foi vítima de disparos de arma de fogo. Diligências estão em andamento com o objetivo de identificar a autoria e motivação do crime.