OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 30 vagas e salários de até R$ 14,7 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:32

Prefeitura de Tupandi Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Tupandi, no estado do Rio Grande do Sul, abriu concurso público com 30 vagas e salários iniciais de até R$ 14.779,03. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 16 e 31 de outubro de 2025.

O maior destaque do certame é a vaga para médico de Estratégia da Saúde da Família, que oferece remuneração inicial de R$ 14.779,03 para uma jornada de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Legalle, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar também por avaliação de títulos.