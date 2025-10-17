EMPREGOS E SOLUÇÕES

Curso gratuito: inscrições da Plataforma PROA 2025 vão até domingo (19)

Jovens entre 17 e 22 anos têm até a data para garantir preparação para o primeiro emprego

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:47

O Instituto PROA já impactou a vida de mais de 30 mil jovens brasileiros Crédito: Divulgação

A inserção no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, principalmente para quem busca o primeiro emprego. Com o objetivo de facilitar essa tarefa, o Instituto PROA, através da Plataforma PROA – curso online da instituição para capacitar jovens entre 17 e 22 anos vindos de escolas públicas, oferece até o dia 19 de outubro para realizar a inscrição e ter acompanhamento da empregabilidade no início do próximo ano.

Desde a sua criação, em 2020, a Plataforma PROA tem um olhar atento tanto ao mercado quanto ao jovem. Nos módulos do curso, o aluno vai aprender sobre tópicos que são explorados no mercado de trabalho, como comunicação, raciocínio lógico e trabalho em equipe. O objetivo desse olhar atento às demandas é facilitar a inserção do jovem no primeiro emprego – o que vem sendo alcançado, já que 60% dos jovens que fazem a Plataforma PROA são empregados em até seis meses após a conclusão do curso.

Segundo Alini Dal’Magro, presidente e CEO da instituiçao, a forma como o curso é desenvolvido é essencial para preencher as lacunas das empresas que precisam de profissionais qualificados, assim como preparar os jovens que carecem de empregos.

“Vemos no mercado de trabalho uma contradição entre cargos oferecidos e profissionais qualificados. Muitas vezes há uma procura maior do que a oferta, e é isso que procuramos evitar nesse curso. Oferecemos ao jovem a oportunidade de crescer onde ele mais encontrará oferta para sua qualificação, o que certamente irá impactar na sua empregabilidade no futuro, depois que sua formação no PROA já estiver concluída”, destaca Alini.

Além das competências técnicas, a Plataforma PROA também oferece desenvolvimento cultural aos jovens. Para Vitor Hugo Rodrigues (22), jovem morador de Goiânia e ex-aluno do curso, o PROA proporcionou mais do que um caminho para o mercado de trabalho: ofereceu uma virada pessoal. “Achei que era só para conseguir uma vaga, mas entendi que era um projeto para a vida. Aprendi sobre autoconhecimento, sobre o que eu realmente quero para o futuro e o que preciso fazer para chegar aonde quero. Comecei a lidar melhor com as pessoas ao meu redor, inclusive com minha família. O que aprendi no curso me transformou”, relata o jovem.

Por dentro do Instituto PROA

Criado em 2007, o Instituto PROA já impactou a vida de mais de 30 mil jovens brasileiros. Em meio à pandemia do Covid-19, a instituição que, até então, só ofertava cursos presenciais, precisou se reinventar: assim nasceu a Plataforma PROA, totalmente online e gratuita. Isso tornou possível que o PROA chegasse a lugares em que nunca tinha chegado antes. Hoje, o instituto tem alunos em 12 estados brasileiros, em mais de 2.700 cidades.

Pensando em ajudar ainda mais jovens a conquistarem o primeiro emprego, o PROA tem uma meta ambiciosa para 2030: formar 110 mil jovens. A grande missão do instituto é gerar mobilidade social por meio da empregabilidade em escala, criando oportunidades concretas para que jovens de baixa renda transformem suas trajetórias de vida. O PROA entende que o acesso a um emprego digno é um passo decisivo para romper ciclos de pobreza, aumentar a renda familiar e ampliar as perspectivas de futuro.

Acesse a plataforma através do http://bit.ly/47ezbQc