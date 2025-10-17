EMPREGOS E SOLUÇÕES

A OR, do Grupo Novonor, está contratando em Salvador

Capital baiana concentra o maior número de oportunidades, com vagas efetivas, temporárias e estágios em diversas áreas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:32

A OR, empresa do Grupo Novonor, está com 22 vagas abertas em diferentes níveis e áreas de atuação, distribuídas entre seus escritórios e obras nos estados da Bahia, São Paulo e Pernambuco. As oportunidades abrangem posições efetivas, temporárias e de estágio, com destaque para Salvador, que concentra o maior número de ofertas.

Na capital baiana, há vagas para assistente fiscal, assistente de recursos humanos, assistente financeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de vendas e supervisor de planejamento e custos, além de estágios nas áreas de Arquitetura e Engenharia Civil.

Entre os benefícios oferecidos pela OR estão participação nos lucros e resultados (PLR), assistência médica e odontológica, previdência privada, vale-refeição ou alimentação (ou refeitório nas obras), Gympass e vale-transporte ou estacionamento, conforme a política de benefícios e remuneração.

Interessados devem se candidatar pelo site: https://or.gupy.io

Serviço – Vagas de trabalho na OR (Grupo Novonor)

Cidade: Salvador

Assistente Fiscal – Efetivo

Assistente de Recursos Humanos - Efetivo

Auxiliar Administrativo | Financeiro – Efetivo

Auxiliar de Vendas – Temporário

Estágio em Arquitetura | Desenvolvimento de Produto

Estágio em Engenharia Civil | Produção – Obra Legacy

Estágio em Engenharia Civil | Produção – Obra ONE Barra

Estágio em Engenharia Civil | Projetos

Estágio em Engenharia Civil | Comercial – Obra ONE Barra

Supervisor de Planejamento e Custos – Obra Maternidade (Pessoa Jurídica)

Sobre a OR

Com presença em quatro estados brasileiros, a OR atua há quase 20 anos no mercado imobiliário, com foco na incorporação e construção de empreendimentos verticais de alto padrão, horizontais, comerciais e destino de férias, transformando e contribuindo para o desenvolvimento consciente e sustentável do espaço urbano ao seu entorno. A empresa se posiciona como parceiro corporativo, buscando soluções integradas para quem deseja investir no negócio imobiliário e se diferencia pela entrega de projetos com qualidade certificada e reconhecida pelo mercado e que, acima de tudo, são inspirados no desejo do cliente.