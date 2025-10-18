Acesse sua conta
Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Prorrogadas, inscrições vão até esta terça-feira (21); vagas são para cargos diversos

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:00

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) Crédito: Reprodução

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) prorrogou as inscrições para um concurso para cargos de soldados e oficiais em diversas especialidades de nível superior, com 356 vagas imediatas. Os salários variam de R$7.546,70 para soldado 2ª classe a R$15.287,06 para 2º tenente. As inscrições vão até a próxima terça-feira (21), através do site da banca idealizadora, IDECAN.

As taxas de inscrição vão de R$140,00 a R$215,00 e a data limite para pagamento é o dia 22 de outubro. Custam R$140 as inscrições para Soldado – Operacional; Soldado – Condutor e Operador de Viaturas; Soldado – Músico; Oficial Cirurgião-Dentista; Oficial Médico; e Oficial Complementar. Já a inscrição para Oficial Combatente custa R$215,00.

As vagas estão dispostas em seis editais. Entre eles, um conta com 60 oportunidades para Soldado Técnico em Enfermagem, mas este foi suspenso no dia 22 de setembro, e permanece assim “até ulterior deliberação de referida Corte a respeito da matéria”, de acordo com o edital.

Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Concurso CBMDF

Vagas Bombeiros Militares Combatentes por Reprodução/Edital CBMDF
Remuneração Bombeiros Militares Combatentes por Reprodução/Edital CBMDF
Vagas Bombeiro Militar Geral - Músico por Reprodução/Edital CBMDF
Remuneração Bombeiro Militar Geral - Músico por Reprodução/Edital CBMDF
Vagas Oficial Saúde e Oficial Complementar por Reprodução/Edital CBMDF
Remuneração Oficial Saúde e Oficial Complementar por Reprodução/Edital CBMDF
Vagas Condutor/Operador De Viaturas por Reprodução/Edital CBMDF
Remuneração Condutor/Operador De Viaturas por Reprodução/Edital CBMDF
Vagas Bombeiro Militar Geral Operacional por Reprodução/Edital CBMDF
Remuneração Bombeiro Militar Geral Operacional por Reprodução/Edital CBMDF
Vagas Geral Operacional - Técnico em Enfermagem por Reprodução/Edital CBMDF
Remuneração Geral Operacional - Técnico em Enfermagem por Reprodução/Edital CBMDF
1 de 12
Vagas Bombeiros Militares Combatentes por Reprodução/Edital CBMDF

Etapas e prova

O concurso tem seis fases, todas eliminatórias: as provas objetiva e discursiva; teste de aptidão física, inspeção de saúde; avaliação psicológica; sindicância de vida pregressa; investigação social e funcional; e procedimento de heteroidentificação.

As provas objetivas serão compostas por 80 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conhecimentos gerais e específicos, e variam conforme o cargo.

As aplicações das provas objetivas e discursivas estão previstas para o fim de novembro e início de dezembro. Confira as datas:

- Soldado Músico: 29 de novembro (sábado), pela tarde

- Oficial Complementar e Oficial Saúde: 30 de novembro (domingo), pela manhã

- Soldado Operacional (Praças): 30 de novembro (domingo), pela tarde

- Soldado Condutor/Operador de Viaturas: 6 de dezembro (sábado), pela tarde

- Oficial Combatente: 7 de dezembro (domingo), pela tarde

O concurso será realizado inteiramente no Distrito Federal e a divulgação de locais e horários das provas acontecerá no dia 28 de novembro, de acordo com o edital.

Requisitos

Para concorrer, o candidato deve cumprir critérios de idade, escolaridade e estatura, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em categorias específicas. Confira:

Soldado Operacional e Músico: 18 a 28 anos, nível superior, CNH tipo B, altura mínima de 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens). Soldado Músico precisa ter proficiência no instrumento selecionado na inscrição.

Condutor e Operador de Viaturas: 18 a 28 anos, CNH tipo D, altura mínima de 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens).

Oficiais de Saúde e Complementar: 18 a 35 anos, nível superior na especialidade, registro em conselho de classe e CNH tipo B.

