Eletrobras lança Programa de Estágio com vagas em todo o Brasil

Direcionado para estudantes de nível superior, o programa vai receber inscrições entre 14 de outubro e 17 de novembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:15

A iniciativa, que visa contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos universitários Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Eletrobras, maior empresa de energia elétrica da América Latina, lançou o programa de estágio para estudantes de nível superior, com oportunidades em todas as regiões do Brasil. O Programa de Estágio Eletrobras 2026 vai receber inscrições de 14 de outubro a 17 de novembro de 2025, pelo site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/Eletrobrasestagio26.

A iniciativa, que visa contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos universitários, conta com vagas para diversos cursos, como Engenharia, Administração, Comunicação Social, Direito, entre outros. O processo seletivo incluirá testes online e entrevista com gestores.

O programa vai oferecer 145 vagas, sendo 81 oportunidades na região Sudeste, 34 no Nordeste, 15 no Sul, oito no Norte e sete vagas no Centro-Oeste. Para participar, o candidato deve cursar a partir do 6º período da graduação ou a partir do 4º período do curso tecnólogo. O andamento do processo seletivo para o Programa de Estágio deverá ser acompanhado unicamente pelos canais oficiais da Eletrobras.

Serviço:

Estados: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Requisitos: Estudantes de graduação a partir do 6º período, e no máximo, a um ano de formação; e estudantes de cursos tecnólogos a partir do 4º período.

Carga Horária: 6 horas diárias.

Modelo de trabalho: Presencial.

Benefícios: Bolsa-auxílio, auxílio-transporte, vale-alimentação ou vale-refeição, plano de saúde e seguro contra acidentes pessoais.

Com assessoria

