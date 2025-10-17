Acesse sua conta
Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Marco Aurélio atirou na milionária, mas ela sobreviveu

  • Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 22:56

Odete Roitman forjou a própria morte em
Odete Roitman forjou a própria morte em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

A grande teoria da conspiração dos telespectadores foi confirmada no remake de "Vale Tudo": Odete Roitman não morreu de verdade. No capítulo final da novela das 9 exibido na noite desta sexta-feira (17), a trama mostrou que a empresária conseguiu sobreviver ao tiro dado por Marco Aurélio que a atingiu. Ela aparece sorridente ao final, vivíssima e acompanhada por Freitas.

A explicação por trás da sobrevivência da vilã, porém, não ficou clara no capítulo. Parece que ela tinha ajudantes por trás para garantir que "ninguém mata Odete Roitman". Freitas foi o grande aliado e surge ao seu lado no aeroporto. Agora, ela vai viver a vida fora do país como sempre desejou.

A resposta tão esperada surpreendeu já que a novela exibiu uma cena que mostrou o personagem de Alexandro Nero puxando o gatilho. O empresário chega ao quarto de Odete com uma pistola dentro do blazer, fingindo que gostaria apenas de entregar alguns documentos referentes à TCA. Porém, a milionária mostra que Heleninha acabou de ir ao local descontrolada e dar um tiro nela, que acabou atingindo a parede. Ele, então, pega a arma usada pela filha Roitman usando um guardanapo, para não deixar as digitais, e atira, sem hesitar.

O remake de 'Vale Tudo'

Remake do sucesso de 1988, "Vale Tudo" foi escrita por Manuela Dias e teve direção artística de Paulo Silvestrini. Ao longo de 173 capítulos a novela de horário nobre dividiu opiniões, mas movimentou todo o Brasil com a sua trama. Com inúmeras mudanças em relação ao original, o remake atualizou situações que colocaram em cheque a ética, a moral e o interesse das pessoas em sociedade.

Protagonizado por Raquel e Maria de Fátima, a novela ganhou uma terceira protagonista que foi a própria vilã Odete Roitmain, símbolo da burguesia brasileira, rica, arrogante e impiedosa. 

