TELEVISÃO

Tais Araújo desabafa sobre fim de Vale Tudo e confessa 'alívio': 'Dei minha alma por Raquel'

Atriz interpretou Raquel no remake da novela, que encerrará nesta sexta-feira (17)

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:33

Raquel (Taís Araújo) perdeu espaço na reta final de 'Vale Tudo' Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O último capítulo de 'Vale Tudo' vai ao ar na noite desta sexta-feira (17), e os atores começaram a se despedir dos seus personagens nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira (17), Tais Araújo, que interpretou Raquel, fez um desabafo sobre o remake da novela. "Horas antes do meu último dia de gravação de 'Vale tudo', abri meu coração pra vocês. Obrigada pelo carinho de sempre!", escreveu a artista, na legenda da postagem.

No vídeo, a atriz fala sobre como Raquel foi marcante em sua carreira. Vale lembrar que Taís teria ficado frustrada com o desfecho da mocinha. Ela teria teria recebido a promessa de um papel mais forte e decisivo, mas percebeu que, na reta final, a personagem perdeu destaque e propósito dentro da trama.

"São tantos sentimentos misturados. Não vou negar que é um alívio, porque fiquei muito tempo envolvida nesse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho tão bonito, importante na minha história, que eu acho que me coloca em um outro lugar. Dei minha alma pela Raquel, eu a amo. Sou apaixonada pelos dilemas dela", disse a artista no vídeo publicado no Instagram.

"Essa mulher representa a maioria das mulheres brasileiras que estão no corre para levar suas vidas e muitas vezes abrem mão dos seus sonhos em prol de cuidar da sua família. Uma mulher que cria uma filha sozinha, e que essa filha segue por um caminho completamente diferente do que a mãe sonhou e plantou ao criá-la. Uma mulher com tantas qualidades e também defeitos", continuou.

Em seguida, Taís falou sobre o processo de viver Raquel por tanto tempo. "Ela me fez mergulhar em sentimentos muito profundos de inseguranças que são minhas também, enquanto mãe. Eu estava vivendo aquela história, inteira, plena dedicada, querendo muito contar uma história. No momento de entrega e concentração absolutos, parecia estado meditativo".

"Eu estava querendo muito que as pessoas olhassem para a Raquel e, além de sentirem a dor e os problemas que atravessam aquela mulher e que permeiam muitas de nós, também sentissem muito orgulho de ser quem elas sãos, de suas escolhas, de optar seguir o caminho da ética e da honestidade", finalizou.