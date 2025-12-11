Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe comédia de Natal nesta quinta-feira (11 de dezembro)

Filme conta história de família que planeja para todos estarem reunidos em uma das datas mais mágicas do ano

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde exibe filme familiar com energia natalina
Sessão da Tarde exibe filme familiar com energia natalina

Nada como uma comédia familiar para aquecer o coração perto de uma das datas mais mágicas que existe, o Natal. Por isso, nesta quinta-feira (11), a Sessão da Tarde exibe “10 horas para o Natal”.

Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separam, Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) planejam reunir novamente Marcos Henrique (Luis Lobianco) e Sônia (Karina Ramil), para relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. No entanto, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois restam apenas 10 horas para o Natal.

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
A Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 22h40.

Tags:

Filmes Sessão da Tarde Natal

