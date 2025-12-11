CONFIRA

Sessão da Tarde exibe comédia de Natal nesta quinta-feira (11 de dezembro)

Filme conta história de família que planeja para todos estarem reunidos em uma das datas mais mágicas do ano

Felipe Sena

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde exibe filme familiar com energia natalina Crédito: Reprodução

Nada como uma comédia familiar para aquecer o coração perto de uma das datas mais mágicas que existe, o Natal. Por isso, nesta quinta-feira (11), a Sessão da Tarde exibe “10 horas para o Natal”.

Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separam, Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) planejam reunir novamente Marcos Henrique (Luis Lobianco) e Sônia (Karina Ramil), para relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. No entanto, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois restam apenas 10 horas para o Natal.

