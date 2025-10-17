Acesse sua conta
Que horas começa 'Vale Tudo'? Globo edita final do último capítulo poucas horas antes da exibição

Globo repete esquema de mistério da versão original de 1988 para revelar assassino de Odete Roitman

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:47

Odete Roitman pode forjar a propria morte em
Globo faz mistério e final de Vale Tudo é finalizado poucas horas antes da exibição Crédito: Repprodução/TV Globo

O suspense acabou, ou quase. A Globo exibe nesta sexta-feira (17), logo após o Jornal Nacional, o aguardado último capítulo de Vale Tudo. A identidade de quem matou Odete Roitman será revelada em meio a um esquema de sigilo digno de filme policial.

O desfecho está sendo montado horas antes de ir ao ar, sob supervisão direta do diretor artístico Paulo Silvestrini, que acompanha pessoalmente a edição final para evitar vazamentos. A medida repete o clima de mistério da versão original, em 1988, quando o país inteiro parou diante da TV.

De acordo com a programação, o episódio final terá pouco mais de uma hora. A autora Manuela Dias contou que preparou dez possíveis finais, com duas opções para cada suspeito. “Gravamos tudo de forma que ninguém soubesse qual versão iria ao ar”, explicou ela, em entrevista recente ao Fantástico.

Na primeira versão da trama, Leila (Cássia Kis) foi revelada como a assassina, uma virada guardada em segredo até o último instante. Agora, o remake promete repetir a tensão e a curiosidade nacional: será que o público vai se surpreender com um novo culpado?

