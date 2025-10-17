GRANDE FINAL

Que horas começa 'Vale Tudo'? Globo edita final do último capítulo poucas horas antes da exibição

Globo repete esquema de mistério da versão original de 1988 para revelar assassino de Odete Roitman

Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:47

Globo faz mistério e final de Vale Tudo é finalizado poucas horas antes da exibição Crédito: Repprodução/TV Globo

O suspense acabou, ou quase. A Globo exibe nesta sexta-feira (17), logo após o Jornal Nacional, o aguardado último capítulo de Vale Tudo. A identidade de quem matou Odete Roitman será revelada em meio a um esquema de sigilo digno de filme policial.

O desfecho está sendo montado horas antes de ir ao ar, sob supervisão direta do diretor artístico Paulo Silvestrini, que acompanha pessoalmente a edição final para evitar vazamentos. A medida repete o clima de mistério da versão original, em 1988, quando o país inteiro parou diante da TV.

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' 1 de 9

De acordo com a programação, o episódio final terá pouco mais de uma hora. A autora Manuela Dias contou que preparou dez possíveis finais, com duas opções para cada suspeito. “Gravamos tudo de forma que ninguém soubesse qual versão iria ao ar”, explicou ela, em entrevista recente ao Fantástico.