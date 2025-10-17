Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave e passa por cirurgia na França

Ícone do cinema francês foi hospitalizada após mal súbito em casa; equipe médica acompanha recuperação em Toulon

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:15

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot passa por complicações de saúde e mobiliza fãs Crédito: Reprodução

Brigitte Bardot, de 91 anos, foi levada às pressas para um hospital em Toulon, no sul da França, após um mal súbito em sua residência em Saint-Tropez. A atriz, um dos maiores símbolos do cinema europeu, passou por uma cirurgia e permanece sob observação médica.

Segundo o Daily Mail, a internação ocorreu há três semanas, e fontes próximas afirmam que Bardot está reagindo bem ao tratamento. A família e os representantes da artista ainda não se pronunciaram oficialmente sobre seu estado de saúde.

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, de 91 anos, é internada na França após cirurgia deliicada por Reprodução
Brigitte Bardot passa por complicações de saúde e mobiliza fãs por Reprodução
Ícone do cinema francês segue sob observação médica em Toulon por Reprodução
Estrela de E Deus Criou a Mulher é hospitalizada em estado grave por Reprodução
1 de 4
Brigitte Bardot, de 91 anos, é internada na França após cirurgia deliicada por Reprodução

Ícone de uma geração, Bardot estrelou mais de 45 filmes e consolidou sua imagem como símbolo de liberdade e sensualidade nos anos 1950 e 1960. Desde que se afastou do cinema, em 1973, tem se dedicado integralmente ao ativismo em defesa dos animais por meio da Fundação Brigitte Bardot.

Leia mais

Imagem - 'Vale Tudo' termina com críticas e nota zero de jornalista da Globo: 'Uma obra dessa monta merecia mais'

'Vale Tudo' termina com críticas e nota zero de jornalista da Globo: 'Uma obra dessa monta merecia mais'

Imagem - Murilo Benício reage após Tata Werneck apostar em romance com Grazi Massafera: 'Estamos juntos'

Murilo Benício reage após Tata Werneck apostar em romance com Grazi Massafera: 'Estamos juntos'

Imagem - Influenciador Júlio Cocielo anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Influenciador Júlio Cocielo anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Tags:

Brigitte Bardot

Mais recentes

Imagem - Justiça encontra apenas R$ 33,98 em conta de Chiquinho Scarpa após condenação por dívida médica

Justiça encontra apenas R$ 33,98 em conta de Chiquinho Scarpa após condenação por dívida médica
Imagem - Quer atrair o que deseja mais rápido? Descubra o segredo que ninguém te contou

Quer atrair o que deseja mais rápido? Descubra o segredo que ninguém te contou
Imagem - Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja