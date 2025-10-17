MAL SÚBITO

Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave e passa por cirurgia na França

Ícone do cinema francês foi hospitalizada após mal súbito em casa; equipe médica acompanha recuperação em Toulon

Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:15

Brigitte Bardot passa por complicações de saúde e mobiliza fãs Crédito: Reprodução

Brigitte Bardot, de 91 anos, foi levada às pressas para um hospital em Toulon, no sul da França, após um mal súbito em sua residência em Saint-Tropez. A atriz, um dos maiores símbolos do cinema europeu, passou por uma cirurgia e permanece sob observação médica.

Segundo o Daily Mail, a internação ocorreu há três semanas, e fontes próximas afirmam que Bardot está reagindo bem ao tratamento. A família e os representantes da artista ainda não se pronunciaram oficialmente sobre seu estado de saúde.

