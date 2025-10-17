Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave e passa por cirurgia na França

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:15
Brigitte Bardot, de 91 anos, foi levada às pressas para um hospital em Toulon, no sul da França, após um mal súbito em sua residência em Saint-Tropez. A atriz, um dos maiores símbolos do cinema europeu, passou por uma cirurgia e permanece sob observação médica.
Segundo o Daily Mail, a internação ocorreu há três semanas, e fontes próximas afirmam que Bardot está reagindo bem ao tratamento. A família e os representantes da artista ainda não se pronunciaram oficialmente sobre seu estado de saúde.
Brigitte Bardot
Ícone de uma geração, Bardot estrelou mais de 45 filmes e consolidou sua imagem como símbolo de liberdade e sensualidade nos anos 1950 e 1960. Desde que se afastou do cinema, em 1973, tem se dedicado integralmente ao ativismo em defesa dos animais por meio da Fundação Brigitte Bardot.