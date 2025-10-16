Acesse sua conta
Reviravolta em ‘Vale Tudo’: Personagem descobre quem matou Odete Roitman após mentira absurda

Em 1989, o público finalmente soube quem matou a vilã mais temida da TV, e a revelação não veio da polícia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:02

Odete Roitman
Odete Roitman Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

O último capítulo de Vale Tudo, exibido em 6 de janeiro de 1989, marcou a história da televisão brasileira. A dúvida que mobilizou o país, “quem matou Odete Roitman?”, foi desvendada por Ivan (Antonio Fagundes), e não pelas autoridades.

Na trama, Leila (Cassia Kis) havia contado que retornou de viagem com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) um dia após o assassinato da empresária. No entanto, Ivan percebeu que os dois haviam voltado no mesmo dia do crime, o que levantou suspeitas.

Curioso e decidido a chegar à verdade, Ivan a confrontou. “Ela confessou o que aconteceu mesmo”, dizia a narração original da cena. Após a revelação, ele a obrigou a contar tudo para Eunice e Bartolomeu, e foi aí que a trama chegou ao seu ponto máximo: a confissão de Leila.

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

A personagem revelou ter descoberto que Marco Aurélio mantinha um caso com Maria de Fátima (Gloria Pires). Dominada pelo ciúme, foi até o apartamento para tirar satisfação e, ao ver uma sombra atrás da porta, acreditou ser a rival — mas era Odete Roitman. Os tiros fatais foram disparados por engano.

Mesmo após admitir o crime, Leila não foi presa. Ela fugiu do país com o namorado, protagonizando uma das cenas mais icônicas da TV brasileira: o gesto da “banana para o Brasil”, feito por Marco Aurélio antes de partir.

Na versão atual de 2025, escrita por Manuela Dias, a identidade do assassino (ou assassina) segue cercada de mistério. Com cinco suspeitos e uma narrativa repleta de flashbacks, há até quem acredite que Odete Roitman (Débora Bloch) possa estar viva — e, quem sabe, pronta para devolver a “banana” ao país.

Tags:

tv Globo Novela Vale Tudo Odete Roitman

