Daniela Lima quebra o silêncio sobre demissão da GloboNews: 'Foi uma paulada'

Jornalista revela bastidores de sua saída do canal após dois anos no comando do Conexão

Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:49

Daniela Lima diz que demissão da GloboNews foi “uma paulada” Crédito: CNN Brasil/Kelly Queiroz

A jornalista Daniela Lima falou pela primeira vez sobre sua demissão da GloboNews, ocorrida em agosto após dois anos à frente do programa Conexão, ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim. Em entrevista ao Canal UOL, Daniela contou que não recebeu explicações detalhadas sobre o desligamento e classificou o episódio como “uma paulada”.

“Se você me perguntar o que me disseram? Nada! Só falaram: ‘A gente vai fazer uma reformulação, e por isso, vamos te desligar’. Foi a primeira vez que fui demitida na vida”, desabafou a ex-âncora.

A comunicadora, que integrou o time da CNN Brasil antes de migrar para o Grupo Globo, contou que o momento foi emocionalmente intenso. “Eu fui demitida, avisei minha melhor amiga, meu companheiro e fui pra casa. As fontes começaram a me ligar, políticos, ministros… Todo mundo queria entender o que aconteceu. Eu demorei a chorar, só entendi mesmo no dia seguinte”, relatou.