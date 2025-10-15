Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:57
Um caso inusitado chamou atenção em Nova Maringá, município a 380 km de Cuiabá. Uma mulher que atuava como auxiliar na igreja foi flagrada em uma situação comprometedora com um padre na casa paroquial, segundo informações do site Repórter MT.
O flagrante aconteceu quando o noivo da jovem e o pai dela chegaram ao local. Nas imagens, a mulher está no banheiro vestida apenas com um baby doll, enquanto o padre aparece de short. O vídeo que circula nas redes mostra o momento em que eles tentam obrigar o sacerdote a abrir a porta, registrando toda a cena.
Padre foi flagrado com noiva de fiel
O episódio repercutiu rapidamente na cidade e está sob investigação tanto das autoridades quanto da Diocese de Diamantino.
As imagens que viralizaram na terça-feira (14) mostram o padre Luciano Braga Simplício acompanhado da noiva de um fiel dentro da residência da igreja, provocando choque entre os fiéis. A Diocese confirmou a situação e comunicou que “todas as medidas canônicas estão sendo tomadas”, pedindo aos fiéis “compreensão e oração”.
No vídeo, o noivo aparece visivelmente irritado e, com o auxílio de amigos, consegue abrir a porta após a recusa do padre. Ao entrar, a mulher tenta se esconder sob a pia, cena que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.
A repercussão gerou milhares de visualizações, com internautas comentando a situação entre indignação e humor. Um usuário brincou: “Nem um roteirista de novela imaginaria algo assim”.