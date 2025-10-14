Acesse sua conta
VÍDEO: Padre é flagrado com a noiva de fiel escondida embaixo da pia e escândalo viraliza nas redes

No vídeo, o noivo aparece furioso, arrombando a porta da casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:19

Padre foi flagrado com noiva de fiel
Padre foi flagrado com noiva de fiel Crédito: Reprodução

Um vídeo pra lá de polêmico tomou conta das redes sociais nesta terça-feira (14). Nas imagens, um padre é flagrado com a noiva de um fiel dentro de uma casa paroquial em Nova Maringá, no Mato Grosso. O caso virou assunto em todo o país e está deixando os fiéis em choque.

Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução

O religioso foi identificado como padre Luciano Braga Simplício, da Diocese de Diamantino. No vídeo, o noivo aparece furioso, arrombando a porta da casa com a ajuda de amigos depois que o padre se recusou a abrir. Quando finalmente entram, a cena é digna de novela: a mulher está escondida embaixo da pia do banheiro, tentando não ser vista.

O vídeo rapidamente viralizou e já soma milhares de visualizações. Muita gente comenta o flagrante nas redes, misturando indignação e memes. “Nem o roteirista de Vale Tudo pensaria numa reviravolta dessas”, brincou um internauta.

A Diocese de Diamantino confirmou o caso e soltou uma nota dizendo que “todas as medidas canônicas estão sendo tomadas” e pediu “compreensão e oração” aos fiéis.

Enquanto a Igreja promete investigar, o público segue em choque com o escândalo que virou um dos assuntos mais comentados do dia.

