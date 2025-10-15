Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo terá audiência com fã que diz ter sido ‘esmagada’ em trio elétrico

Caso envolvendo ataque de pânico de foliã durante desfile do Bloco Coruja será discutido em audiência de conciliação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:09

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A Justiça do Rio agendou para 20 de outubro uma audiência de conciliação entre Ivete Sangalo e a fã Tatiana Reis, que afirma ter sido “esmagada” e sufocada durante o desfile do Bloco Coruja, no carnaval do ano passado, em Salvador. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

De acordo com a ação, Tatiana acompanhava o bloco da cantora no dia 10 de fevereiro, cuja saída estava prevista para às 16h45. No entanto, problemas técnicos atrasaram a programação, e somente às 19h30 Ivete anunciou que o bloco de Léo Santana precisaria passar na frente. Segundo a autora do processo, essa alteração provocou a situação de risco que resultou em um ataque de pânico.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo no São João de Maracanaú por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo e Daniel Cady por Reprodução
Ivete Sangalo completa 53 anos por Divulgação
Ivete é a artista com mais troféus do Carnaval. por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo em programa "Sem Censura" da TV Brasil por Reprodução / YouTube
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo por Divulgação

O caso tramita no 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Niterói. A audiência poderá contar com a participação de Ivete Sangalo por videoconferência, garantindo sua presença sem a necessidade de deslocamento.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - BBB26: Globo revela data de estreia e nova regra que vai virar o jogo de cabeça pra baixo

BBB26: Globo revela data de estreia e nova regra que vai virar o jogo de cabeça pra baixo

Imagem - Fátima entrega filho recém-nascido a Raquel em ‘Vale Tudo’; veja foto

Fátima entrega filho recém-nascido a Raquel em ‘Vale Tudo’; veja foto

Tags:

Carnaval Ivete Sangalo Justiça

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa