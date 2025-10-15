JUSTIÇA

Ivete Sangalo terá audiência com fã que diz ter sido ‘esmagada’ em trio elétrico

Caso envolvendo ataque de pânico de foliã durante desfile do Bloco Coruja será discutido em audiência de conciliação

Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:09

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A Justiça do Rio agendou para 20 de outubro uma audiência de conciliação entre Ivete Sangalo e a fã Tatiana Reis, que afirma ter sido “esmagada” e sufocada durante o desfile do Bloco Coruja, no carnaval do ano passado, em Salvador. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

De acordo com a ação, Tatiana acompanhava o bloco da cantora no dia 10 de fevereiro, cuja saída estava prevista para às 16h45. No entanto, problemas técnicos atrasaram a programação, e somente às 19h30 Ivete anunciou que o bloco de Léo Santana precisaria passar na frente. Segundo a autora do processo, essa alteração provocou a situação de risco que resultou em um ataque de pânico.

Ivete Sangalo 1 de 16