ÚLTIMO CAPÍTULO

Fátima entrega filho recém-nascido a Raquel em ‘Vale Tudo’; veja foto

Influenciadora doa o bebê Salvadorzinho para ser criado pela mãe, Raquel

Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:02

Influenciadora doa o bebê Salvadorzinho para ser criado pela mãe Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Uma das reviravoltas mais emocionais do remake de Vale Tudo será o parto de Maria de Fátima (Bella Campos) e sua decisão de entregar o filho, batizado como Salvadorzinho, para que seja criado por Raquel (Taís Araújo). A atitude marca o ápice da redenção da personagem, que percorreu um caminho de ambição e arrependimento ao longo da trama. O bebê simboliza um elo de perdão e a possibilidade de um novo, e mais honesto, recomeço na vida das duas.

O capítulo contendo a cena do parto e a entrega do bebê está sendo tratado nos bastidores como um momento-chave, que deve encerrar o arco de reconciliação de mãe e filha. Fontes indicam que Fátima, tomada por remorso e fragilidade, reconhecerá que Raquel possui melhores condições e maturidade para cuidar da criança. A sequência, gravada com forte carga dramática, está prevista para ir ao no último capítulo da novela.