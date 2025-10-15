Acesse sua conta
Fátima entrega filho recém-nascido a Raquel em ‘Vale Tudo’; veja foto

Influenciadora doa o bebê Salvadorzinho para ser criado pela mãe, Raquel

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:02

Influenciadora doa o bebê Salvadorzinho para ser criado pela mãe
Influenciadora doa o bebê Salvadorzinho para ser criado pela mãe Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Uma das reviravoltas mais emocionais do remake de Vale Tudo será o parto de Maria de Fátima (Bella Campos) e sua decisão de entregar o filho, batizado como Salvadorzinho, para que seja criado por Raquel (Taís Araújo). A atitude marca o ápice da redenção da personagem, que percorreu um caminho de ambição e arrependimento ao longo da trama. O bebê simboliza um elo de perdão e a possibilidade de um novo, e mais honesto, recomeço na vida das duas.

Maria de Fátima e Raquel

O capítulo contendo a cena do parto e a entrega do bebê está sendo tratado nos bastidores como um momento-chave, que deve encerrar o arco de reconciliação de mãe e filha. Fontes indicam que Fátima, tomada por remorso e fragilidade, reconhecerá que Raquel possui melhores condições e maturidade para cuidar da criança. A sequência, gravada com forte carga dramática, está prevista para ir ao no último capítulo da novela.

Paralelamente, a trama de Ivan (Renato Góes) também vive um momento de virada ao acolher o filho Bruno (Miguel Moro) em sua casa, após os problemas judiciais de Leila (Carolina Dieckmann).

Tags:

Vale Tudo Maria de Fátima Raquel

