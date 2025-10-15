Acesse sua conta
Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Eliminação revolta público e favoritismo vira assunto nas redes

Fãs do reality acusam a Band de proteger a ex-diretora da Le Cordon Bleu após mais um episódio polêmico

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07:22

Público se revolta com eliminação e acusa favoritismo no MasterChef
Público se revolta com eliminação e acusa favoritismo no MasterChef Crédito: Melissa Haidar/Band/Divulgação

O episódio de terça-feira (14) de MasterChef Confeitaria 2025 terminou com um sabor amargo para parte do público. A saída de Natan Montenegro provocou revolta nas redes sociais, especialmente após Marina Queiroz escapar, mais uma vez, da eliminação. Acusada de ser “protegida” pela produção, a confeiteira paulista virou o principal assunto da noite.

A disputa foi acirrada. Na primeira etapa, os participantes precisaram transformar doces clássicos da infância brasileira em versões de vitrine, e Ramiro Bertassin levou a melhor com sua releitura criativa. Na prova eliminatória, o desafio subiu de nível: os confeiteiros tiveram de aplicar seis técnicas diferentes com caramelo, de gelato a mousse, passando por crocantes e decorações, em apenas duas horas.

Foi nesse clima de tensão que o baque veio. Natan, que já havia conquistado os jurados em semanas anteriores, errou o ponto do sorvete e entregou uma sobremesa dura demais. O deslize custou caro. “Eu vacilei”, reconheceu o participante ao deixar a cozinha. Mas, em entrevista posterior, ele também criticou a escolha da produção: “A Marina não deveria ter subido para o mezanino. Ela não entrega e é sempre culpa dos outros.”

A internet parece concordar. Nas redes, telespectadores apontam favoritismo na condução do programa. “Natan saiu e ela ficou? Inacreditável”, escreveu um fã no X (antigo Twitter). Outro ironizou: “MasterChef virou Le Cordon Bleu Confeitaria?”.

