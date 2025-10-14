Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banco aciona Márcio Garcia na Justiça e expõe dívida milionária de empréstimos

Ator e sócios da ATcllor Química são cobrados por mais de R$ 760 mil em ações judiciais por inadimplência.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:18

Márcio Garcia e sócios são cobrados por mais de R$ 760 mil
Márcio Garcia e sócios são cobrados por mais de R$ 760 mil Crédito: Reprodução

Márcio Garcia se viu no centro de uma ação judicial do Banco Safra relacionada à sua atuação como empresário. O banco entrou com duas execuções contra ele, Adriano Teixeira do Rosário e a ATcllor Química, empresa de produtos para piscinas da qual são sócios. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com os documentos judiciais, a primeira dívida envolve um empréstimo de cerca de R$ 445 mil, tomado em abril de 2024, com parcelas em atraso desde junho de 2025. A segunda ação refere-se a outro empréstimo de R$ 425 mil, feito em 2023, também não quitado integralmente. Somadas, as dívidas ultrapassam R$ 760 mil.

Márcio Garcia

Márcio Garcia por Reprodução
Márcio Garcia por Reprodução
Márcio Garcia por Reprodução
Márcio Garcia por Reprodução
Márcio Garcia por Reprodução
Márcio Garcia por Reprodução
1 de 6
Márcio Garcia por Reprodução

Nos contratos, Márcio Garcia e Adriano assinaram como devedores solidários, o que permite ao banco cobrar o total da dívida de qualquer uma das partes, incluindo o ator. Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo legal, a instituição pode solicitar a penhora das contas dos devedores.

Leia mais

Marinha multa Virginia por pilotar jet-ski de forma irregular em passeio

Reviravolta em 'Vale Tudo': pistas apontam um único culpado pela morte de Odete Roitman

Igor Kannário mira o verão com EP inédito e promete agitar a cena do pagodão

O ator já teria sido citado formalmente em 29 de setembro de 2025, com prazo de 15 dias para regularizar a dívida. As ações expõem a situação financeira da ATcllor e de seus sócios, colocando em evidência a responsabilidade solidária na inadimplência de empréstimos empresariais.

Leia mais

Imagem - Quanto vai custar anunciar no novo programa de Eliana que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Quanto vai custar anunciar no novo programa de Eliana que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)

Imagem - Suposta traição de Michelle Barros agita A Fazenda 17; jornalista é defendida por aliados

Suposta traição de Michelle Barros agita A Fazenda 17; jornalista é defendida por aliados

Tags:

Justiça Márcio Garcia

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado
Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
Imagem - VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)