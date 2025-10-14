JUSTIÇA

Banco aciona Márcio Garcia na Justiça e expõe dívida milionária de empréstimos

Ator e sócios da ATcllor Química são cobrados por mais de R$ 760 mil em ações judiciais por inadimplência.

Márcio Garcia se viu no centro de uma ação judicial do Banco Safra relacionada à sua atuação como empresário. O banco entrou com duas execuções contra ele, Adriano Teixeira do Rosário e a ATcllor Química, empresa de produtos para piscinas da qual são sócios. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com os documentos judiciais, a primeira dívida envolve um empréstimo de cerca de R$ 445 mil, tomado em abril de 2024, com parcelas em atraso desde junho de 2025. A segunda ação refere-se a outro empréstimo de R$ 425 mil, feito em 2023, também não quitado integralmente. Somadas, as dívidas ultrapassam R$ 760 mil.

Nos contratos, Márcio Garcia e Adriano assinaram como devedores solidários, o que permite ao banco cobrar o total da dívida de qualquer uma das partes, incluindo o ator. Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo legal, a instituição pode solicitar a penhora das contas dos devedores.