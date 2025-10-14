Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:28
A terça-feira (14) promete movimentações positivas no campo financeiro para alguns signos do zodíaco. Segundo especialistas, a influência de aspectos harmônicos entre Lua e Júpiter, planeta da sorte e da abundância, há potencial para ganhos inesperados, oportunidades de negócios e até reembolsos ou pagamentos esquecidos que podem aparecer de surpresa.
De acordo com a astrologia, este é um dia em que a energia de prosperidade circula com mais força, especialmente para quem estiver aberto a reconhecer boas oportunidades. Confira os cinco signos mais favorecidos para ganhos financeiros nesta terça:
Touro
Regido por Vênus, planeta do prazer e do dinheiro, Touro pode se deparar com um ganho extra ou presente financeiro. Um investimento antigo pode render frutos, ou uma proposta de trabalho pode surgir de forma inesperada.
Os signos no trabalho
Câncer
Os cancerianos podem receber um retorno emocional e financeiro por algo em que se dedicaram recentemente. O universo recompensa atitudes generosas e esforços consistentes. Uma boa surpresa pode vir por meio de parcerias ou familiares.
Virgem
A energia do dia favorece a resolução de pendências e ganhos práticos. Virgem pode ver o dinheiro “sobrar” graças à boa organização ou até encontrar um valor esquecido. Um bom momento para revisar contas e atrair prosperidade.
Sagitário
Com Júpiter em destaque, Sagitário é um dos signos mais sortudos do dia. Uma oportunidade inesperada pode surgir, seja uma proposta de projeto, um prêmio ou algo que vem do acaso. Sorte e expansão estão no ar!
Peixes
A sensibilidade pisciana pode se alinhar à intuição financeira. É um ótimo dia para confiar nos sinais e agir com fé. Uma entrada de dinheiro espiritualizada, ligada à arte, criatividade ou ajuda de terceiros, pode surpreender.