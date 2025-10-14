Acesse sua conta
Três palitos, um balde e um pouco de concreto: aprenda o truque que está viralizando

Aproveite o clima da primavera para criar um suporte artesanal que valoriza o seu jardim

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:01

Com poucos materiais e sem gastar muito, é possível montar um banquinho de concreto cheio de estilo
Com poucos materiais e sem gastar muito, é possível montar um banquinho de concreto cheio de estilo Crédito: Foto: Reprodução YouTube/Geniale Tricks

A primavera é sinônimo de flores, cores e renovação. Com sol intenso e chuvas frequentes, essa época do ano oferece o ambiente perfeito para o crescimento das plantas.

E nada melhor do que aproveitar essa energia para deixar o jardim ou a varanda mais charmosos com um toque feito à mão.

Uma opção prática e econômica é produzir um suporte de concreto para vasos. Além de ser resistente, o banquinho artesanal pode ser feito em casa, de forma simples, usando poucos materiais.

O resultado é uma peça funcional, moderna e que combina com qualquer decoração.

Materiais que você vai precisar

- Balde de tamanho médio

- 1 kg de cimento

- 2 kg de areia

- 700 ml de água

- Pá para mexer a massa

- Cabo de vassoura cortado em três partes iguais (ou pés de madeira mais grossos)

- Fita crepe

- Lixa

- Tinta acrílica

Esses materiais são baratos e fáceis de encontrar. Quem quiser deixar o suporte mais colorido pode apostar em fitas adesivas decoradas ou tintas de diferentes tons para dar um acabamento personalizado.

Passo a passo para montar o suporte

1) Escolha um balde do tamanho desejado — ele determinará a largura e a altura do suporte.

2) Misture o cimento, a areia e a água até formar uma massa uniforme.

3) Posicione os pedaços do cabo de vassoura nas laterais do balde e prenda com fita crepe.

4) Deixe a mistura secar entre 24 e 48 horas, até o concreto endurecer.

5) Retire o molde e lixe a superfície para deixá-la lisa.

6) Finalize com tinta acrílica e pronto: seu suporte artesanal estará pronto para embelezar o ambiente.

