Três palitos, um balde e um pouco de concreto: aprenda o truque que está viralizando

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:01
A primavera é sinônimo de flores, cores e renovação. Com sol intenso e chuvas frequentes, essa época do ano oferece o ambiente perfeito para o crescimento das plantas.
E nada melhor do que aproveitar essa energia para deixar o jardim ou a varanda mais charmosos com um toque feito à mão.
Jardim e jardinagem
Uma opção prática e econômica é produzir um suporte de concreto para vasos. Além de ser resistente, o banquinho artesanal pode ser feito em casa, de forma simples, usando poucos materiais.
O resultado é uma peça funcional, moderna e que combina com qualquer decoração.
- Balde de tamanho médio
- 1 kg de cimento
- 2 kg de areia
- 700 ml de água
- Pá para mexer a massa
- Cabo de vassoura cortado em três partes iguais (ou pés de madeira mais grossos)
- Fita crepe
- Lixa
- Tinta acrílica
Esses materiais são baratos e fáceis de encontrar. Quem quiser deixar o suporte mais colorido pode apostar em fitas adesivas decoradas ou tintas de diferentes tons para dar um acabamento personalizado.
1) Escolha um balde do tamanho desejado — ele determinará a largura e a altura do suporte.
2) Misture o cimento, a areia e a água até formar uma massa uniforme.
3) Posicione os pedaços do cabo de vassoura nas laterais do balde e prenda com fita crepe.
4) Deixe a mistura secar entre 24 e 48 horas, até o concreto endurecer.
5) Retire o molde e lixe a superfície para deixá-la lisa.
6) Finalize com tinta acrílica e pronto: seu suporte artesanal estará pronto para embelezar o ambiente.